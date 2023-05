Rock Dog 3: trailer e foto del film animato Sky Original

Sono stati diffusi oggi il poster e il trailer di Rock Dog 3, divertente film d’animazione targato Sky Original e terzo capitolo delle avventure del mastino tibetano amante della musica di nome Bodi, personaggio basato sulla graphic novel cinese Tibetan Rock Dog. Il film sarà in esclusiva, da mercoledì 14 giugno, su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

La storia è quella di Bodi, un giovane mastino tibetano pieno di entusiasmo che nel primo film è destinato a diventare il prossimo guardiano di un gruppo di pecore amanti del divertimento abitanti di un piccolo villaggio in campagna. Il cane però ha paura di non essere portato per questo ruolo al quale il padre, Khampa, lo ha preparato fin da piccolo. Tutto cambia quando, da una radio caduta letteralmente dal cielo, Bodi ascolta una canzone della leggenda del rock Angus Scattergood, e scopre così il mondo della musica. Nel secondo capitolo (uscito su Sky Cinema Family lo scorso settembre) Bodi e la sua band sono diventati famosi nel villaggio di Snow Mountain. Quando un magnate della musica di nome Lang darà loro l’opportunità di fare un tour con la star del pop Lil ‘Foxy, Bodi e i suoi amici scopriranno che la fama ha un prezzo.

Sinossi:

Dopo aver girato il mondo, Bodi si prende una pausa e torna al suo villaggio, dove ora pecore e lupi vivono in armonia. Quando scopre che il gruppo femminile K-9 non sa chi sia la leggenda del rock Angus Scattergood, sente il dovere di partecipare al concorso musicale “Batti il mio ritmo” per ispirare una nuova generazione di rock star. Ma, dopo essersi unito allo spettacolo, Bodi si rende presto conto di aver fatto il passo più lungo della gamba, ritrovandosi a essere da un giorno all’altro una celebrità della tv.

