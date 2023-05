Mare e biodiversità: nuovo convegno per uno sviluppo sostenibile

Si è tenuto a Cirò Marina, presso Palazzo Porti, il convegno intitolato “Tutela del mare e ricchezza di biodiversità: la costa crotonese volano per un nuovo modello di sviluppo”. L’evento è stato organizzato dalla delegazione di Ambiente Mare Italia-Ami Cirò Marina in collaborazione con il Comune di Cirò Marina e la Provincia di Crotone, e ha visto la partecipazione delle autorità locali e delle scuole del luogo che hanno abbracciato i progetti educativi e ambientali di Ami.

Il sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha dato il benvenuto al convegno. Successivamente, Enzo Valente, delegato di Ambiente Mare Italia per Cirò Marina, ha introdotto il tema della giornata. Sono intervenuti anche Raffaele Gareri, consigliere delegato al Turismo e all’Amp Capo Rizzuto della Provincia di Crotone, e Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia. La moderatrice del convegno è stata Virginia Marasco, assessore alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e al Turismo di Cirò Marina.

Anche quest’anno, il Comune di Cirò Marina ha ottenuto la Bandiera Blu, un riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località turistiche balneari che adottano pratiche di gestione sostenibile del territorio. Cirò Marina è il territorio calabrese con il maggior numero di bandiere blu, avendo ottenuto 23 riconoscimenti fino ad oggi, 21 dei quali consecutivi.

Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia, ha commentato con soddisfazione il fatto che la Calabria stia sempre più ponendo l’ambiente al centro dello sviluppo e del rilancio economico della regione. Ha sottolineato che il convegno è stato un’occasione per discutere e promuovere una rinascita per questa meravigliosa terra, evidenziando l’autenticità dei borghi, la variegata biodiversità e la bellezza dei siti archeologici, naturalistici e culturali presenti nella Provincia di Crotone e in tutta la Calabria.

Enzo Valente, delegato di Ambiente Mare Italia, ha ringraziato il Comune di Cirò Marina per aver ospitato l’associazione e i presidi e gli insegnanti delle scuole locali per aver accolto i progetti di Ami. Ha menzionato alcuni dei progetti sviluppati da Ambiente Mare Italia, come “European Green Deal Lab”, una piattaforma di formazione a distanza gratuita realizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e la Fondazione Internazionale Terzo Pilastro, e il progetto di intervento ambientale “Italian Cleaning Tour”, che ha coinvolto anche Cirò Marina in una giornata di sensibilizzazione per i giovani e l’impegno civico. Durante il convegno è stato presentato anche il pannello educativo balneare di Ami, che sarà allestito su numerose spiagge italiane in collaborazione con le autorità locali.