L’algoritmo che genera le chiavi d’attivazione di Windows XP è stato violato

L’algoritmo di attivazione per Windows XP è stato, incredibilmente, finalmente completamente violato, consentendo una modalità di attivazione totalmente offline. Il primo a parlarne è stato il blog tinyapps, che a sua volta cita un post pubblicato su Reddit qualche mese fa. Sembra comunque che questo programma, che consente di attivare gratuitamente una copia di Windows XP, circoli da almeno alcuni mesi — soprattutto su torrent.

Non conosciamo l’identità dell’autore del programma. L’utente retroreviewyt, cioè il primo ad aver segnalato la notizia, dice di non essere nemmeno sicuro di dove l’abbia trovato la prima volta. “Sono abbastanza sicuro di averlo scaricato con un torrent”, ha detto.

Incuriositi, alcuni utenti stanno cercando di fare reverse engineering del programma, in modo da capire meglio come funziona. The Verge scrive che un utente che si fa chiamare Neo-Desktop ha caricato il programma su Github e ha dichiarato, sempre su Reddit, che sta cercando di creare una versione open source.

Microsoft ha terminato il supporto ufficiale per Windows XP poco più di nove anni fa, ma il sistema operativo rifiuta di morire. Infatti, come segnala sempre The Verge, ancora nel 2021, Windows XP è rimasto il sistema operativo più popolare in Armenia. E nel 2019, Forbes ha riportato uno studio di SpiceWorks secondo il quale un’azienda su tre negli Stati Uniti aveva ancora almeno un computer con Windows XP nella propria rete.