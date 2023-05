La dieta Mediterranea fa bene alla salute e al portafoglio?

Lo abbiamo sentito ripetere più volte: la dieta Mediterranea è ottima per la nostra salute. Ma nonostante i notevoli benefici per la salute di questo piano alimentare, un deterrente comune è spesso rappresentato dai costi, soprattutto quando il budget è limitato.

Ora, una nuova ricerca dell’Università dell’Australia Meridionale dimostra che la dieta mediterranea non solo fa bene alla salute, ma anche al budget settimanale, facendo risparmiare a una famiglia di quattro persone 28 dollari a settimana, circa 26 euro (o 1456 dollari all’anno, circa 1 358 euro) rispetto alla tipica dieta occidentale. Lo studio ha confrontato il profilo nutrizionale e i costi settimanali di tre panieri alimentari basati su: la tipica dieta occidentale australiana, la dieta mediterranea e la Guida australiana all’alimentazione sana (AGHE). È emerso che la dieta mediterranea e la Guida australiana sana soddisfano le raccomandazioni relative ai gruppi di alimenti, alla distribuzione dei macronutrienti e ai micronutrienti chiave associati a una buona salute, ma la dieta tipica australiana è significativamente carente di fibre, zinco, potassio, calcio, magnesio, vitamina E e vitamina B6 e presenta un apporto di sale doppio rispetto a quello raccomandato. La dieta mediterranea costa 78 dollari a settimana per una famiglia di una sola persona, 135 dollari per una famiglia di due persone, 211 dollari per una famiglia di tre persone e 285 dollari per una famiglia di quattro persone. “La dieta è uno dei principali fattori di rischio modificabili per le malattie croniche. Eppure, un numero significativo di australiani non consuma ancora una dieta sana ed equilibrata“, afferma Bracci. “Gli australiani tendono a mangiare una discreta quantità di cibo ad alto contenuto di grassi, sale e zucchero, il che riflette la dieta occidentale. Purtroppo, ciò contribuisce all’aumento dei tassi di diabete di tipo 2, di malattie cardiache, di obesità e di osteoporosi”. Per aiutare a combattere le scelte alimentari non salutari, le agenzie stanno sempre più sostenendo le diete a base vegetale, come la dieta mediterranea, come guida preferenziale per un’alimentazione sana. La sfida, tuttavia, è stata quella di farle adottare anche in paesi come Australia e Stati Uniti e una delle maggiori barriere è il costo percepito.

“La dieta mediterranea incoraggia il consumo di frutta e verdura, cereali integrali, noci, olio extravergine d’oliva, semi e frutti di mare, ma si ritiene che questi alimenti siano più costosi. E con il costo della vita così alto, non sorprende che le persone stiano attente a dove vanno a finire i loro sudati dollari. Questa ricerca dimostra come la dieta mediterranea possa essere un’opzione economicamente vantaggiosa, che permette alle persone di dare priorità sia alla loro salute che al loro portafoglio”.

La dieta Mediterranea è molto più accessibile di quanto si possa pensare

La Guida australiana all’alimentazione sana raccomanda che una dieta equilibrata e sana comprenda cinque gruppi di alimenti: frutta, verdura e legumi, pane e cereali, latticini e carne (e alternative). Secondo lo studio, solo l’8% degli australiani consuma i 375 g di verdura raccomandati al giorno, mentre l’australiano medio consuma fino al 35% dell’energia giornaliera da alimenti ricchi di sale, zuccheri aggiunti e grassi non salutari. La professoressa dell’UniSA Karen Murphy afferma che acquistare cibi sani è più accessibile di quanto si possa pensare. “Mangiare una dieta sana ed equilibrata non deve per forza far perdere soldi, ma mangiare cibi non salutari può danneggiare l’organismo“, afferma la professoressa Murphy. Sia che si preferisca seguire le Linee guida australiane per un’alimentazione sana o la dieta mediterranea, entrambe forniscono i nutrienti e l’energia necessari, ma come dimostra questo studio, la dieta mediterranea è generalmente meno costosa. “Come per ogni altra cosa, fare la spesa, cercare le offerte speciali e i ribassi, acquistare prodotti di stagione o fare scorta di prodotti surgelati, secchi e in scatola può aiutare a ridurre i costi della spesa settimanale. Così come la scelta di prodotti di marca o non premium. “Un risparmio di 28 dollari può non sembrare molto alla settimana, ma in un anno si tratta di quasi 1.500 dollari, che possono fare la differenza per il vostro budget in tempi difficili” commentano le ricercatrici.