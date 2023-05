Il mondo nascosto delle radici delle piante: nuove scoperte per l’agricoltura e la resilienza climatica

Mentre noi osservatori comuni ignoriamo facilmente alcune parti delle piante, i biologi vegetali le considerano di vitale importanza. Per loro, ad esempio, le radici sono un elemento fondamentale di ricerca perché sono organizzate in sistemi complessi che svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’intero organismo. Ad esempio, le radici degli alberi possono estendersi nel terreno tanto quanto l’albero cresce in alto. Questo mondo sotterraneo è al centro di un nuovo dei ricercatori dell’Università della California San Diego e dell’Università di Stanford, che hanno utilizzato una tecnologia di imaging avanzata per esplorare le radici delle piante e scoprire nuove informazioni sulle sostanze chimiche che favoriscono la loro crescita.

Questa innovativa tecnologia, chiamata Desorption electrospray ionization mass spectrometry imaging (imaging di spettrometria di massa a ionizzazione elettrospray a dissorbimento) o DESI-MSI, è stata originariamente sviluppata per la ricerca sul cancro. I ricercatori l’hanno adattata per studiare le radici delle piante e hanno ottenuto risultati sorprendenti. Utilizzando uno spettrometro di massa, hanno tracciato una sorta di “tabella di marcia” delle sostanze chimiche chiave presenti nelle radici delle piante di mais, rivelando come la loro posizione influenzi la crescita e la maturazione delle piante. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla rinomata rivista scientifica Nature Communications.

Più conoscenza, più protezione

Ma cosa significa tutto ciò per noi, il grande pubblico? Beh, questa scoperta potrebbe aprire nuove strade per l’agricoltura, la produzione alimentare e la resilienza climatica. Immagina se gli scienziati potessero utilizzare queste informazioni per trovare modi innovativi per regolare la crescita delle piante. Ciò potrebbe aiutarci a proteggerle negli ambienti naturali e renderle più sostenibili, soprattutto in agricoltura. Con una migliore comprensione di come crescono le radici delle piante, potremmo sviluppare strategie per far fronte alle sfide climatiche e alle minacce ambientali. I ricercatori hanno anche fatto un’altra scoperta interessante.

Durante lo studio delle radici di mais, hanno notato che i metaboliti del ciclo degli acidi tricarbossilici (TCA) sono raggruppati in specifiche aree lungo la radice. Questi metaboliti sono molecole coinvolte nella produzione di energia e sembrano svolgere un ruolo chiave nel controllo dello sviluppo dell’apparato radicale. Ciò dimostra che le piante “pianificano” attentamente dove posizionare queste sostanze chimiche fondamentali per la loro crescita. Queste nuove immagini rivoluzionarie delle radici delle piante hanno anche rivelato la presenza di composti chimici precedentemente sconosciuti. Questi misteriosi composti potrebbero avere un ruolo cruciale nella crescita delle piante, poiché sono raggruppati in schemi specifici e indicano un ruolo importante nello sviluppo delle radici.

I ricercatori stanno ora studiando questi composti e confrontando diverse varietà di mais per scoprire se ci sono sostanze chimiche specifiche associate alla resistenza allo stress, come la siccità o le condizioni climatiche avverse. Queste informazioni saranno fondamentali per sviluppare nuove strategie chimiche e genetiche per migliorare la crescita delle piante e la loro capacità di sopravvivere in condizioni difficili. Insomma, questa ricerca offre un’immagine affascinante e nuova del mondo nascosto sotto i nostri piedi. Conferma, ancora una volta, come nulla in natura sia fatto a caso. Rivela come le sostanze chimiche delle radici influenzino la crescita delle piante e come il mondo scientifico può utilizzare queste informazioni per migliorare l’agricoltura e la produzione alimentare.