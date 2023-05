FuturAge: arriva l’airbag per anziani per prevenire fratture da cadute

Questa soluzione consiste in una cintura dotata di sensori in grado di rilevare i movimenti del corpo dell'individuo che la indossa.

La tecnologia dei bolidi a due ruote del MotoGp ha fornito l’ispirazione per una soluzione innovativa volta a proteggere gli anziani dalle fratture causate dalle cadute. Ogni anno in Italia, circa 120.000 persone, principalmente nella fascia d’età tra 80 e 89 anni, subiscono fratture al femore a causa di cadute, con un’incidenza maggiore nelle donne e negli individui affetti da fragilità ossea. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità mostrano un significativo aumento delle cadute e delle complicazioni ad esse associate con l’avanzare dell’età, raddoppiando nelle persone sopra i 75 anni.

Per aiutare queste persone, è stato sviluppato il prodotto chiamato ‘FuturAge’ dalla start-up di ricerca e sviluppo D-Air Lab, nata dalla esperienza di Dainese e dopo oltre 5 anni di sperimentazioni. Questa soluzione consiste in una cintura dotata di sensori in grado di rilevare i movimenti del corpo dell’individuo che la indossa e attivare l’airbag solo quando è strettamente necessario, ovvero prima che la persona cada a terra. In questo modo, le anche e la testa del femore vengono protette da possibili fratture. Inoltre, la cintura invia simultaneamente un messaggio contenente le coordinate GPS a tre numeri d’emergenza, permettendo una rapida assistenza in caso di necessità.

Questa innovazione prende spunto dalla domanda su quale sia più pericoloso: raggiungere i 350 chilometri all’ora su una moto su una rettilinea del Mugello o perdere l’equilibrio in casa a 75 anni con problemi di osteoporosi. Dopo cinque anni di lavoro, gli sviluppatori di FuturAge hanno trovato una risposta. Le cadute sono estremamente comuni negli anziani e il rischio aumenta con l’età. Il 30% della popolazione anziana cade almeno una volta all’anno, mentre oltre il 50% cade più di una volta all’anno. Questo aumenta significativamente il rischio di fratture e tutte le conseguenze che ne derivano.

Grazie a FuturAge, gli anziani potranno beneficiare di una protezione aggiuntiva durante le loro attività quotidiane, riducendo il rischio di fratture al femore causate dalle cadute. L’adozione di questa tecnologia potrebbe avere un impatto significativo sulla salute e sulla qualità di vita delle persone anziane, consentendo loro di vivere in modo più sicuro e indipendente.