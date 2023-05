Apple chiuderà My Photo Stream tra pochi mesi

Apple ha annunciato che il servizio gratuito My Photo Stream sarà chiuso il 26 luglio 2023. My Photo Stream, disponibile dal lancio di iCloud nel 2011, consentiva agli utenti Apple di caricare le ultime 30 giorni di immagini e video, fino a un limite di 1.000, su iCloud dai propri dispositivi. Questo servizio precedeva iCloud Photos e permetteva agli utenti di accedere alle proprie immagini e video su più dispositivi. È importante notare che i contenuti caricati tramite My Photo Stream non venivano conteggiati nel limite di archiviazione di iCloud, anche se non venivano salvati con la risoluzione completa.

Secondo un documento di supporto riportato da MacRumors, Apple ha dichiarato che My Photo Stream smetterà di caricare automaticamente le foto sui server aziendali il 26 giugno 2023. Le foto e i video rimarranno su iCloud per 30 giorni, fino alla chiusura ufficiale il 26 luglio. Poiché ogni immagine e video caricati tramite My Photo Stream vengono conservati nella loro risoluzione originale su almeno uno dei dispositivi Apple dell’utente, non si perderanno ricordi preziosi durante il processo di chiusura. Tuttavia, Apple consiglia di salvare le immagini desiderate nella libreria Foto del dispositivo prima del 26 luglio per garantirne l’accesso.

Apple conclude il documento di supporto sottolineando che iCloud Photos è il miglior modo per mantenere aggiornate le foto e i video su tutti i dispositivi e conservarli in modo sicuro su iCloud.