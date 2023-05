The Zone of Interest: in Italia a gennaio 2024 il film premiato a Cannes

Sarà I Wonder Pictures a distribuire in Italia The Zone of Interest, Gran Prix speciale a Cannes, a partire dal prossimo gennaio.

The Zone of Interest, nuovo film di di Jonathan Glazer prodotto da A 24 ed Extreme Emotions, ha vinto il Gran Prix Speciale della Giuria alla 76ma edizione del Festival di Cannes e I Wonder Pictures annuncia che arriverà anche nei cinema del nostro paese dal 25 gennaio del prossimo anno, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, col titolo La Zona d’interesse. Il regista britannico, dopo opere come Sexy Beast – L’ultimo colpo della bestia, Birth – Io Sono Sean e Under The Skin, ha ritirato il premio consegnato – da Quentin Tarantino – per il suo primo lungometraggio in lingua non inglese, liberamente ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore britannico Martin Amis, recentemente scomparso.

Il Gran Prix Speciale della Giuria a La Zona d’interesse (The Zone of Interest) sigla una straordinaria stagione di cinema e di prestigiosi riconoscimenti per i titoli del catalogo I Wonder Pictures, dopo il Leone d’Oro a Tutta la bellezza e il dolore – All The Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras all’ ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e l’Orso d’Oro a Sur L’Adamant di Nicolas Philibert alla Berlinale 2023, che sarà presentato in anteprima italiana a giugno al Biografilm Festival.

The Zone of Interest è per ora l’unico (o per meglio dire, il primo) dei film premiati a Cannes ad avere una data effettiva di distribuzione italiana: gli altri, a cominciare dalla Palma d’oro Anatomy of a Fall (acquisito da Teodora Film), non hanno ancora una data prefissata ma non mancheranno sicuramente di arrivare, in un modo o nell’altro, sul mercato italiano.

Ricordiamo che al festival sono stati presentati anche blockbuster molto attesi, tra cui il nuovo Pixar, Elemental, il quinto lungometraggio su Indiana Jones e il film tratto dal noto videogioco di corse, Gran Turismo.

Sinossi:

Un uomo e sua moglie tentano di costruirsi una vita in un luogo apparentemente da sogno, con una famiglia e una quotidianità perfetta… ma l’uomo in questione è Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la villa con giardino in cui vivono è situata proprio al di là del muro del campo di concentramento.

