Silent Hill 2 Remake, Townfall e Ascension: i trailer sono in arrivo, svela Dusk Golem

Secondo quanto ha rivelato Dusk Golem, Konami starebbe per pubblicare i nuovi trailer di Silent Hill 2 Remake, Townfall e Ascension.

A quanto pare, molto presto avremo modo di scoprire maggiori dettagli su Silent Hill 2 Remake, Townfall e Ascension. Stando a quanto rivelato dal solito Dusk Golem, i giochi dovrebbero tornare a mostrarsi a brevissimo con nuovi trailer. L’insider, ha infatti spiegato che i filmati sono ormai pronti e che lui ha avuto già modo di vederli.

Stando a Dusk Golem, inoltre, il publisher giapponese potrebbe addirittura decidere di condividerli in rete prima dell’inizio del mese di Giugno, scegliendo dunque di non partecipare all’evento condotto da Geoff Keighley. Ovviamente vi ricordiamo che si tratta pur sempre di un leak e non di informazioni ufficiali. Anche se Dusk Golem stesse dicendo il vero, Konami potrebbe sempre decidere di cambiare i piani all’ultimo minuto e di pubblicare i trailer successivamente.

Ricordiamo che Silent Hill 2 Remake è il remake del secondo capitolo della saga. Il gioco ricalcherà fedelmente la storia e le atmosfere dell’originale, proponendo allo stesso tempo un gameplay più fresco e moderno. Silent Hill Townfall è invece è una raccolta di esperienze Indie volte ad arricchire l’affascinante immaginario di Silent Hill.

Silent Hill Ascension, infine, è una serie in streaming interattiva basato sulla trama. Sembra che i giocatori potranno compiere scelte per far evolvere la storia.