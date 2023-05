Alan Wake 2: primi dettagli su Saga Anderson, il secondo personaggio giocabile

Continuano ad emergere nuovi dettagli sull’attesissimo Alan Wake 2. A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del nuovo trailer di gameplay, Remedy Entertainment ha fornito i primi dettagli sul secondo personaggio giocabile: Saga Anderson.

Agente speciale dell’FBI, Saga Anderson arriva a Bright Falls per indagare sulla morte di un collega, arrivando a scoprire che l’omicidio è avvenuto in circostanze bizzarre. L’agente Anderson- spiega il team- avrà un ruolo centrale all’interno degli eventi del gioco e avrà un’importanza pari a quella del protagonista.

Disporre di diversi punti di vista nella storia e cambi di tono sembrava la soluzione migliore”, ha spiegato Sam Lake. “E così è nato il personaggio di Saga Anderson. Sebbene il gioco si chiami Alan Wake 2, lei è protagonista quanto lui: entrambi rappresentano il cuore dell’esperienza.”

Sam Lake ha spiegato che il personaggio è stato plasmato dopo il processo di scrittura e grazie al prezioso intervento della performance director Hannah Price e all’attrice Melanie Liburd, il cui contributo è stato centrale per riuscire a definire le caratteristiche dell’agente Anderson. “Volevamo davvero, davvero, davvero Mel”, ha rivelato Hannah Price. “Sentivamo che avrebbe potuto dare tanto a Saga, quindi quando è venuta eravamo tutti entusiasti. È una delle cose migliori del lavorare con Remedy: sì, le storie di per sé sono epiche e brillanti, ma c’è spazio per il contributo di tutti al fine di esplorare i personaggi e assicurarsi che vengano sviluppati al meglio per il racconto.”

Lake ha infine aggiunto che, esattamente come successo con Alan nel capitolo originale, avremo modo di scoprire di più su Saga Anderson attraverso la sua voce interiore.

Vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.