Stimolazione dei tessuti per un ringiovanimento facciale efficace e non invasivo

Il ringiovanimento del viso senza l’utilizzo di bisturi o interventi invasivi è diventato possibile grazie a un trattamento innovativo chiamato EMFACE, che sfrutta la stimolazione dei muscoli facciali per affrontare una serie di problematiche legate all’invecchiamento cutaneo. Questo metodo, ampiamente utilizzato negli Stati Uniti e in arrivo in alcuni centri selezionati in Italia, è stato presentato al 44° Congresso Internazionale di Medicina Estetica SIME 2023 a Roma.

EMFACE rappresenta un’ultima frontiera nella medicina estetica rigenerativa e combina due tecnologie: la radiofrequenza transcutanea per il trattamento della pelle e la stimolazione elettrica facciale ad alta intensità (HIFESTM) per agire sui muscoli del viso. La radiofrequenza aiuta a rassodare e levigare la pelle, aumentando i livelli di collagene ed elastina, mentre la stimolazione elettrica dei muscoli favorisce il sollevamento dei tessuti facciali, migliorandone la densità e la qualità.

Durante il trattamento, vengono applicate speciali fascette a livello frontale e zigomatico, che emettono calore attraverso la radiofrequenza. Queste sessioni, della durata di 20 minuti ciascuna, vengono ripetute settimanalmente per un ciclo completo di quattro sedute. Si è osservato che questo protocollo di trattamento porta a notevoli miglioramenti sull’intero volto.

Gli studi clinici condotti su EMFACE hanno dimostrato un significativo rimodellamento cutaneo, con un aumento della produzione di collagene (26-27%) ed elastina (110-129%) a due-tre mesi dalla procedura. Altri studi hanno riportato una riduzione delle rughe (36,8%) e un miglioramento dell’uniformità della pelle (25,3%) a tre mesi dal trattamento.

Il trattamento con EMFACE può essere eseguito in qualsiasi momento dell’anno ed è adatto a tutti i tipi di pelle, compresa quella abbronzata. Tuttavia, è sconsigliato per coloro che portano placche metalliche a livello facciale, pacemaker o altri dispositivi elettronici, nonché durante la gravidanza e l’allattamento.

Attualmente, il dispositivo EMFACE non è ancora disponibile in Italia, ma si prevede che arriverà a breve presso centri di medicina estetica qualificati. Il costo medio per seduta varia tra 600-700€, con possibili differenze regionali e tra le province. Prima del trattamento, si consiglia di mantenere una buona idratazione e seguire un’alimentazione ricca di vitamina C, vitamina E e cibi antinfiammatori.