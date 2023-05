OpenAI non ha più intenzione di lasciare l’Europa, anzi, vuole “costruire il futuro dell’IA insieme”

La scorsa settimana, l’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha ribaltato la minaccia fatta precedentemente e ha dichiarato che OpenAI non ha intenzione di lasciare l’Europa. Questo è avvenuto in risposta alle discussioni sulla bozza della legge europea sull’intelligenza artificiale, che Altman aveva criticato definendola “eccessivamente regolamentata“. Durante il suo tour in Europa, Altman ha incontrato politici di spicco in diversi paesi, come Francia, Spagna, Polonia, Germania e Regno Unito, per discutere del futuro dell’IA e presentare i progressi di ChatGPT. Ha definito questa esperienza come una “settimana molto produttiva di conversazioni in Europa su come regolamentare al meglio l’IA! “, in base a quanto riporta Reuters. Un punto di discussione importante riguarda la trasparenza dei dati di addestramento. OpenAI è stata criticata per non aver rivelato i dati di addestramento del suo ultimo modello di IA, il GPT-4, citando la “concorrenza” come motivo. Tuttavia, i legislatori dell’UE hanno proposto nuove regole che richiederebbero alle aziende che utilizzano strumenti generativi come ChatGPT di divulgare i materiali protetti da copyright utilizzati per l’addestramento dei loro sistemi. Secondo Dragos Tudorache, membro del Parlamento europeo coinvolto nella stesura delle proposte dell’UE, queste disposizioni mirano a garantire la trasparenza e la responsabilità delle aziende che sviluppano IA, perché lui non vede motivo per cui un’azienda dovrebbe evitare la trasparenza.

Altaan deve fare i conti con le Autorità di regolamentazione Europee

ChatGPT, chatbot alimentato dall’intelligenza artificiale e sostenuto da Microsoft, ha creato nuove possibilità intorno all’intelligenza artificiale e i timori per il suo potenziale hanno suscitato eccitazione e allarme, mettendolo in conflitto con le autorità di regolamentazione. OpenAI ha avuto scontri con le autorità di regolamentazione in passato, per la prima volta a marzo, quando l’app ChatGPT è stata chiusa in Italia per violazione delle norme sulla privacy europee. Tuttavia, l’azienda ha risolto il problema introducendo nuove misure per la privacy degli utenti e riportando l’app online. È incoraggiante sentire che OpenAI ha deciso di impegnarsi a collaborare con l’Europa e affrontare le sfide comuni. Altman ha affermato che desidera che le aziende rispettino obblighi chiari in termini di trasparenza, sicurezza e standard ambientali. Inoltre, OpenAI ha annunciato l’assegnazione di 10 sovvenzioni uguali da un fondo di 1 milione di dollari per sostenere esperimenti volti a determinare come governare i sistemi di intelligenza artificiale in modo democratico. Nel frattempo, i parlamentari dell’UE hanno concordato la bozza dell’atto all’inizio del mese. Gli Stati membri, la Commissione europea e il Parlamento definiranno i dettagli finali della legge nel corso dell’anno. È evidente che il Parlamento europeo non è un nemico dell’IA, ma un alleato che desidera contribuire alla definizione di norme appropriate per un utilizzo responsabile. OpenAI si impegna a lavorare insieme all’Europa per costruire un futuro migliore per l’intelligenza artificiale e prendere decisioni democratiche riguardo al comportamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale.