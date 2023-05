Mark Hamil: “È tempo che Luke Skywalker venga interpretato da un nuovo attore, più giovane di me”

Mark Hamil non è un fan della tecnologia di deaging e, a quanto pare, nemmeno dei suoi cameo in The Mandalorian.

Mark Hamil pensa che Lucasfilm dovrebbe avere il coraggio di assegnare il suo ruolo, quello di Luke Skywalker, ad un nuovo attore. Commentando i suoi cameo in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, dove è stato pesantemente ringiovanito usando la CGI e l’IA, Mark Hamil ha raccontato a Esquire di essere rimasto parecchio stranito nel rivedersi improvvisamente più giovane sul piccolo schermo. «È un effetto davvero strano e non penso che (per loro) sia molto economico».

Tra fumetti, libri, serie TV e produzioni per il grande schermo, ci sono tutte le premesse per tornare a vedere Luke Skywalker in azione e scoprire quello che ha fatto tra la fine de Il ritorno dello Jedi e L’ultimo Jedi.

«In molti mi chiedono: “oh, quindi ti vedremo nuovamente nei panni di Luke, magari con una serie TV tutta per te” e io rispondo sempre che non credo succederà mai», ha raccontato. «Tanto per iniziare, io non penso proprio che sia necessario raccontare quelle storie, ma se proprio volessero farlo, forse dovrebbero scegliere un attore con un’età più appropriata». Sacrilegio? Beh, abbastanza. È vero che i film di Star Wars hanno avuto numerosi recasting, ma è altresì vero che Lucasfilm ha scelto attori diversi esclusivamente per interpretare lo stesso personaggio in momenti molto diversi della loro vita, cioè quando la differenza d’età era enorme, come nel caso di Vivien Lyra Blair, scelta per interpretare una giovanissima Leia Organa.

Nel frattempo, recentemente si è parlato della possibilità che Mark Hamil torni ad impersonare Luke Skywalker in un prossimo lungometraggio che racconterebbe la storia di Rey dopo la fine della trilogia sequel. «Una cosa che impari molto presto lavorando per Lucasfilm è che è tutto riservato», ha detto l’attore rispondendo alle domande incalzanti di Esquire sul futuro del suo personaggio. «Quindi, se fossi coinvolto nel film non potrei dirtelo. E se non fossi coinvolto, beh non potrei dirtelo comunque. Quindi non lo so, immagino che lo scopriremo assieme».