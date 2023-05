James Gunn rivela i suoi cinque film preferiti tratti dai fumetti

James Gunn è un personaggio che di cinefumetti ne sa abbastanza, considerando che ha diretto la trilogia dei Guardiani della Galassia, The Suicide Squad, la serie su Peacemaker, e, da qualche tempo, è il CEO dei DC Studios. Di recente il regista ha parlato a GQ, rivelando i suoi cinque film preferiti tratti dai fumetti. La sua lista comprende: Deadpool, Oldboy, A History of Violence, Superman: Il film e Spider-Man: Un Nuovo Universo.

James Gunn ha detto a riguardo:

Credo che Deadpool sia l’adattamento perfetto tratto da un fumetto, perché la storia è ironica, rompe spesso la quarta parete. Si tratta anche di un film ben ancorato a terra, capace di toccare il cuore del pubblico.

Oldboy per James Gunn è un progetto che arriva a definire una nuova era del cinema coreano, con grandi scene d’azione. Mentre per quanto riguarda A History of Violence, il filmmaker ha elogiato David Cronenberg per aver realizzato uno dei migliori progetti di quel periodo. E poi la sua predilezione per il Superman di Richard Donner è totale: