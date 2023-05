Kickstarter ha già raccolto quasi 200 milioni di dollari in crowdfunding per fumetti

In un’epoca in cui l’editoria ed il mondo dell’intrattenimento si sono adattati e continuano ad adattarsi ed a sfruttare la presenza dell’online, colpisce il dato riportato su Icv2, secondo cui attraverso Kickstarter sono stati raccolti fino ad ora 188 milioni di dollari per finanziare campagne di crowdfunding per fumetti. Numeri che rendono la piattaforma una vera e propria casa editrice.

Sarà per questo motivo che Kickstarter ha di recente ingaggiato Bryce Gold, che ha lavorato fino ad ora a Comixology, portando avanti i propri compiti per otto anni. Gold sarà Head of Comics, un ruolo che fa intendere come su Kickstarter si sia creato un vero e proprio settore apposito dedito ai fumetti.

Secondo i dati riportati, nel 2021 sono stati raccolti 30 milioni di dollari in crowdfunding sui fumetti, con 200.000 utenti che hanno speso dei soldi per finanziare le campagne. Il 78% dei progetti fumettistici lanciati su Kickstarter ha raggiunto il proprio “goal”. Parliamo perciò di un mercato più che consolidato per nuovi e vecchi editori, e per gli stessi appassionati.