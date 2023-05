2 Matrimoni alla volta: trailer della commedia che ha sbancato il box-office francese

Arriva anche in Italia 2 Matrimoni alla volta, seguito di Alibi.com, commedia francese campione di incassi in patria: ecco il trailer.

2 Matrimoni alla volta, nuova commedia di Philippe Lacheau, ha incassato ben 28 milioni di euro al botteghino d’oltralpe e si appresta ad arrivare anche nelle sale italiane, dal 14 giugno, distribuita da Eagle Pictures. Ecco il trailer italiano: la pellicola vede nel cast, oltre allo stesso Lacheau, anche Élodie Fontan e Tarek Boudali. Lacheau è divenuto piuttosto famoso per le sue spiritose commedie, che scrive, dirige e interpreta: curioso anche il fatto che abbia realizzato un live action (autorizzato, ma volto più che altro alla risata rispetto al manga originale) di City Hunter, dal titolo Nicky Larson et le Parfum de Cupidon.

Prodotto da Axel Films, Baf Prod e StudioCanal, 2 Matrimoni alla volta è il sequel diretto di Alibi.com del 2017, la cui trama era questa:

Greg ha fondato un’azienda chiamata Alibi.com, che inventa ogni sorta di alibi. Con il suo socio Augustin e con Medhi, il nuovo impiegato, preparano continui stratagemmi e messe in scena per coprire i loro clienti. Ma l’incontro inaspettato di Flo, una bella bionda che detesta gli uomini bugiardi, complicherà la vita di Greg che inizierà a nasconderle la vera natura della sua attività. Quando conoscerà i suoi genitori, Greg capirà che Gérard, il papà di Flo, è anche lui uno dei suoi clienti…

Il nuovo film è ambientato qualche tempo dopo… dopo aver chiuso la sua agenzia specializzata nella creazione di alibi ad hoc e dopo aver promesso all’amata Flo di rinunciare a bugie e inganni, la nuova vita di Greg è diventata fin troppo tranquilla. Ma quando decide di chiederle di sposarlo, si rende conto che deve presentarle la sua eccentrica famiglia, composta da un padre criminale e una madre ex attrice erotica. Per evitare un disastro imminente, Greg sarà costretto a riaprire con i suoi vecchi complici l’agenzia per organizzare un alibi perfetto: dovrà trovare dei finti genitori e una finta fidanzata, e orchestrare due matrimoni in un’unica giornata!

