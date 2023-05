Kizaki Moto: Generazione di fuoco è la serie animata africana per Disney+

Mentre il mondo celebra oggi la Giornata dell’Africa, Disney+ annuncia che Kizazi Moto: Generazione di Fuoco debutterà mercoledì 5 luglio, in esclusiva, sulla piattaforma streaming. Per l’occasione, è stata diffusa anche la key art della collezione di cortometraggi animati originali in dieci episodi. L’artwork è un’illustrazione originale dell’artista e regista nigeriano Shofela Coker, creatore del cortometraggio “Moremi”. Con le storie di creatori provenienti da Egitto, Kenya, Nigeria, Sudafrica, Uganda e Zimbabwe, Kizazi Moto: Generazione di Fuoco promette di portare gli spettatori in un viaggio indimenticabile nel futuro dell’Africa, presentando visioni del continente assolutamente inedite. L’antologia animata, piena di azione, attinge alla storia e alle ricche e diverse culture del continente per presentare dieci racconti di genere sci-fi e fantasy che offrono nuove e audaci visioni su tecnologia avanzata, alieni, spiriti e mostri.

I dieci film sono:

“Polvere di stelle” (Ahmed Teilab, Egitto)

“Mkhuzi: il pilota spirito” (Simangaliso “Panda” Sibaya e Malcolm Wopé, Sudafrica)

“Hatima” (Terence Maluleke e Isaac Mogajane, Sudafrica)

“Enkai“ (Ng’endo Mukii, Kenya)

“Mọrèmí” (Shofela Coker, Nigeria)

“Surf Sangoma” (Nthato Mokgata e Catherine Green, Sudafrica)

“Mukudzei” (Pious Nyenyewa e Tafadzwa Hove, Zimbabwe)

“I problemi del primo totem” (Tshepo Moche, Sudafrica)

“Chwezi Highlands” (Raymond Malinga, Uganda)

“Tu mi dai il cuore” (Lesego Vorster, Sudafrica).

Peter Ramsey (co-regista del film vincitore dell’Oscar Spider-Man: Un nuovo universo) è il produttore esecutivo di Kizazi Moto: Generazione di Fuoco, insieme a Tendayi Nyeke e Anthony Silverston di Triggerfish, ovvero lo studio principale di questa antologia, ennesima dimostrazione dell’impegno che sta mettendo Disney per proporre sulla piattaforma streaming nuove serie animate originali e diverse dal solito: ricordiamo ad esempio i recenti anime inseriti in catalogo e la serie Star Wars: Visions, di cui è da poco uscita la seconda stagione. Quest’anno, inoltre, arriverà tra le altre anche una seconda serie di Marvel’s What If…?, che racconta le storie alternative di momenti e personaggi significativi del Marvel Cinematic Universe.

