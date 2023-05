Il nostro cervello ha un orecchio prediletto: la nuova scoperta dei neuroscienziati svizzeri

Certo, probabilmente avrete già sentito parlare di udito selettivo, ma sapevate che noi esseri umani abbiamo un orecchio con cui preferiamo ascoltare? Sulla scia della scoperta del cervello più antico del mondo e delle nuove informazioni sugli albori della chirurgia cerebrale, i neuroscienziati del Politecnico federale di Losanna (EPFL), dell’Ospedale universitario di Losanna e dell’Università di Losanna in Svizzera sono giunti a una strana scoperta, secondo quanto riportato da Frontiers: il nostro cervello preferisce l’udito sinistro a quello destro. Nel corso del loro studio, i ricercatori hanno chiesto l’aiuto di 13 adulti sottoponendoli a suoni piacevoli come le risate e hanno scoperto che l’attività era maggiore nelle persone con l’orecchio sinistro. Anche se non è ancora chiaro perché i suoni provenienti da sinistra siano più piacevoli di quelli provenienti da destra, la scoperta è stata un importante passo avanti per la conduzione di ulteriori studi. Non essendo la prima nel suo genere, la scoperta dell’udito sinistro non fa che rafforzare i precedenti tentativi di comprendere meglio il modo in cui noi esseri umani immettiamo le informazioni. In passato, gli scienziati hanno scoperto che l’orecchio sinistro è più adatto a percepire il tono di una persona, una scoperta che è servita da base per la teoria dell’udito sinistro. Uno dei motivi per cui questo orecchio potrebbe essere il preferito per recepire le informazioni è che l’orecchio sinistro trasmette le informazioni prima all’emisfero destro della corteccia uditiva, consentendoci di elaborare meglio le emozioni.

L’ effetto di laterizzazione uditiva e le nuove evidenze che la smentiscono

È noto che l’udito è Ail risultato di una serie di fasi di un processo complesso che coinvolge entrambe le orecchie e il cervello. Entrambe le orecchie svolgono un ruolo importante nella percezione dei suoni e nella comprensione del linguaggio e della comunicazione. Tuttavia, una caratteristica interessante dell’udito umano è che l’informazione udibile viene elaborata in modo diverso dalle due orecchie. L’orecchio destro e l’orecchio sinistro ricevono gli stimoli sonori in modo leggermente diverso a causa della posizione e dell’orientamento delle orecchie sul cranio. Questa differenza, chiamata “effetto di laterizzazione uditiva“, può influenzare la percezione del suono, inclusi il tono, la localizzazione spaziale e la comprensione del discorso. L’orecchio sinistro è spesso considerato leggermente dominante nella percezione del discorso, poiché è più direttamente collegato all’emisfero cerebrale dominante per il linguaggio (solitamente l’emisfero sinistro nei destri e l’emisfero destro nei mancini). Tuttavia, questa dominanza non è assoluta e varia da persona a persona. Questa stessa teoria prevedeva che, essendo l’orecchio destro più vicino all’emisfero destro della corteccia uditiva, fosse la scelta migliore per ricevere informazioni emotive. Grazie all’ultimo studio, è stato stabilito che non è così, poiché l’udito dei soggetti è stato testato a sinistra, a destra e al centro, con il sinistro che ha dato la risposta neurologica più evidente. Come ha spiegato uno dei neuroscienziati che si sono occupati del caso, non si poteva dire lo stesso per i test al centro o a destra, con la sinistra che risultava ovviamente vincente. La cosa ancora più interessante è che quando hanno capovolto lo studio e hanno eseguito il test sulla “valenza emotiva neutra o negativa”, non ha avuto lo stesso effetto sul lato sinistro. In molte situazioni, tutte le parti del nostro udito lavorano insieme e recepiscono i suoni che riempiono l’aria intorno a noi, ma quando si tratta di questo particolare studio, è l’orecchio sinistro a trasferire i toni positivi e le voci al nostro cervello.

Una caratteristica esclusivamente umana

Non è chiaro cosa ci sia al di là di questa scoperta sull’udito destro, centrale e sinistro, ma i ricercatori intendono dedicare più tempo e risorse a capire meglio perché questo accade. Definita “una caratteristica esclusivamente umana”, scenari simili non sono stati riscontrati in altre creature. Anche se molte domande devono ancora trovare risposta quando si tratta di scienza, questo studio è solo un ulteriore passo avanti nella comprensione di una delle nostre funzioni corporee primarie. Con Elon Musk che spera di impiantare chip cerebrali nelle nostre teste, capire come funziona il nostro udito destro, centrale e sinistro è sicuramente qualcosa che ci interessa di più.