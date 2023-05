The Flash: il regista rivela un cameo clamoroso (SPOILER)

Andy Muschietti ha rivelato il clamoroso cameo che ci sarà in The Flash. Il film è atteso al cinema a giugno.

ATTENZIONE, QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL FILM THE FLASH – Durante un’intervista con Esquire, il regista Andy Muschietti ha rivelato qualcosa di clamoroso riguardo a The Flash, un cameo che farà felici tanti fan di quei progetti “what if..?” mai realizzati. Stiamo parlando della presenza di Nicolas Cage come Superman (che sarebbe dovuto essere il protagonista del film sull’Uomo d’Acciaio mai realizzato dal titolo Superman Lives).

Ecco le parole del regista:

Nic è stato assolutamente fantastico. Nonostante il suo ruolo fosse un cameo ci si è totalmente immerso dentro. Sognavo da tutta la vita di lavorarci insieme, e spero di avere altre occasioni per farlo. Poi stiamo parlando di un grande appassionato di fumetti e di supereroi.

Di certo l’aggiunta di questo cameo porta ulteriore curiosità ed interesse per un lungometraggio che già presenterà il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman. In The Flash conviveranno due cavalieri oscuri, considerando anche la presenza di Ben Affleck. E poi ci sarà Sasha Calle nei panni di Supergirl, ed il ritorno del generale Zod interpretato da Michael Shannon.