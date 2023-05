Tartarughe azzannatrici: allarme in una città italiana

La presenza di tartarughe azzannatrici nella zona nord di Roma sta causando allarme tra i residenti, dopo la cattura di due esemplari nel giro di poche ore. Si teme che questi pericolosi rettili abbiano formato una colonia e iniziato a riprodursi nell’area. Le tartarughe azzannatrici, appartenenti alla specie Chelydra serpentina, sono conosciute per la loro aggressività e la potenza della loro morso, in grado di staccare un dito a un adulto.

La prima tartaruga azzannatrice è stata catturata dai carabinieri a Capena, nel giardino di un’abitazione. Poco dopo, un secondo esemplare è stato ritrovato nelle campagne vicino alla strada provinciale che collega Capena al Comune di Morlupo, a una distanza di poco più di un chilometro dal primo avvistamento. Una ragazza che ha notato la tartaruga ha prontamente segnalato l’incidente al numero di pronto intervento per le emergenze ambientali.

Sul posto è intervenuto l’esperto zoofilo Andrea Lunerti, che insieme ai carabinieri forestali ha catturato la seconda tartaruga. L’esemplare verrà ora trasferito al centro di recupero situato nel Comune di Latina. Lunerti ha lanciato un appello affinché si presti massima attenzione e si eviti di toccare o avvicinarsi a queste tartarughe, specialmente per i bambini. Date le loro dimensioni, possono causare gravi lesioni, recidendo le falangi di un bambino o di un adulto.

C’è anche preoccupazione riguardo a un’eventuale zona di riproduzione delle tartarughe azzannatrici. Lunerti ha ipotizzato che, data la vicinanza del fiume Tevere, questi esemplari abbiano iniziato a riprodursi. È quindi necessario monitorare attentamente la situazione e prendere le misure adeguate per prevenire un’eventuale proliferazione.

La presenza delle tartarughe azzannatrici rappresenta una nuova sfida per le autorità locali e gli esperti ambientali, che dovranno adottare le misure necessarie per gestire questa potenziale minaccia. La collaborazione tra le istituzioni e la sensibilizzazione della comunità sono fondamentali per affrontare questa situazione in modo sicuro ed efficace.