La Sirenetta è una favola che ha attraversato i secoli. Questa storia è sicuramente uno dei cartoni animati più popolari degli anni ’90 e 2000. Ariel, una giovane sirena, sogna di diventare umana e di vivere in superficie. Con l’aiuto della sua amica, disobbedisce a suo padre, il re Tritone, e scambia la sua preziosa voce per un paio di gambe grazie alla magia della strega Ursula. Ma una volta a terra, la giovane donna, che ritrova il marinaio di cui si è innamorata, il principe Eric, deve riuscire a farlo cadere sotto il suo incantesimo in meno di tre giorni senza l’aiuto della sua voce.

Se dovesse fallire, finirebbe per essere dannata dalla maledizione della strega. Solo il bacio di un vero amore può salvarla, e l’intera trama del film porta lo spettatore a sperare in un lieto fine, che alla fine arriva. Almeno, questa è la versione Disney del 1989. E anche quello che lo studio ha scelto di utilizzare per l’uscita di una versione live-action de La sirenetta, questo maggio 2023.

La Sirenetta, una favola non proprio favola

Sebbene la Disney abbia scelto di farne una storia d’amore, questa non è proprio la trama della storia originale scritta da Hans Christian Andersen. Nel 1837, infatti, l’autore del racconto danese pubblicò Den Lille Havfrue (La sirenetta), una storia molto diversa da quella raccontata dallo studio di animazione.

Nel racconto originale, la Sirenetta è caduta sotto l’incantesimo di un essere umano che salva dall’annegamento, ma a differenza dell’adattamento della Disney, non è stata spinta a desiderare le gambe per curiosità per la vita sulla terra o per il suo amore per i principi.

Nella storia di Andersen, la giovane sirena scopre che le anime degli umani sono eterne e decide di andare dalla strega per ottenere le gambe in modo che anche lei possa acquisire questa “capacità” sposando un umano. Ancora una volta, la storia dell’autore danese è molto meno “schizzinosa” di quella Disney: alla Sirenetta viene tagliata la lingua dalla strega e la “creazione” delle sue gambe è così dolorosa che ad ogni suo passo sembra di essere “trafitta da coltelli”.

Allo stesso modo, non troverete nessun “e vissero felici e contenti” per Hans Christian Andersen. Il principe si innamora di un’altra donna e decide di sposarla, quindi Ariel sa che è condannata ad avere il cuore spezzato, letteralmente, e ad essere trasformata in schiuma di mare. In un impeto di disperazione, spinta dalle sorelle, la giovane donna decide di pugnalare il principe Eric, il suo unico mezzo per spezzare la sua maledizione e diventare di nuovo una sirena.

Ma all’ultimo momento, Ariel decide finalmente di risparmiarlo. Mentre si getta in mare, pronta ad accettare il suo destino, si unisce a un paradiso metaforico, “le donne dell’aria”, come ricompensa per la sua buona azione.

Nessuna grande storia d’amore, quindi. Hans Christian Andersen ritrae una giovane donna che idealizza il suo futuro e sacrifica tutto per arrivarci, senza tener conto dei rischi e degli avvertimenti. Non è il suo amore per il principe a spingerla a lasciare l’oceano, ma il suo desiderio di essere immortale.

La Sirenetta, un’opera legata a Copenaghen

Hans Christian Andersen morì a Copenaghen nell’agosto del 1875 dopo aver lasciato il segno nella capitale e nella cultura danese. Sebbene possa essere stato deriso dai suoi coetanei durante la sua vita, questo grande amico di Charles Dickens, ha avuto un successo mondiale successivamente. La capitale danese ha eretto molte statue dell’autore, come quella in piazza Rådhuspladsen o quella del municipio, ma anche della sua opera più famosa: La sirenetta. Nel porto di Copenaghen, non lontano da Churchill Park, c’è una statua in bronzo del famoso personaggio nelle acque del Kattegat.

Fuori dalla capitale, si può anche visitare la casa d’infanzia dello scrittore nella sua città natale di Odense. Nel sud del paese, nel cuore del parco dei divertimenti di Efteling, il Bosco delle fiabe presenta molte delle opere dell’eroe locale nella loro ambientazione originale.

Le sirene non sono reali. Tuttavia, hanno affascinato le persone per migliaia di anni. Ma cos’è esattamente una sirena? Quando la maggior parte delle persone sente la parola “sirena”, pensa a una creatura per metà umana e per metà animale. Nello specifico, di solito raffigurano una donna le cui gambe sono state sostituite dalla lunga coda di un pesce.

Naturalmente, le storie delle sirene includono anche sirene maschi, note come tritoni. Ci sono molte storie di creature per metà umane e per metà animali. Le sirene sono solo una delle più popolari.

La storia delle leggende e dei miti delle sirene risale a molto tempo fa. È pieno di molte versioni di creature simili in tutto il mondo. Ad esempio, il dio pesce babilonese era un tritone. Allo stesso modo, il dio greco Tritone era una creatura marina. Entrambi esistono da molte centinaia di anni.

Le prime storie sulle sirene, però, risalgono a migliaia di anni fa e provengono dall’antica Assiria. Queste storie dicono che la dea Atargatis si trasformò in una sirena. Lo ha fatto dopo aver ucciso accidentalmente un essere umano. Questo potrebbe essere il motivo per cui molte antiche leggende sulle sirene le associavano alla sfortuna. Le vecchie storie spesso incolpano le sirene per tempeste e naufragi.

Questa visione potrebbe anche essere il risultato della loro connessione con le creature mitologiche greche note come sirene. Le sirene furono rese popolari nell’Odissea di Omero. Erano noti per attirare i marinai in acque pericolose. Lo facevano soprattutto con la loro bellezza e il loro canto.

In molte altre culture, tuttavia, le sirene erano viste come creature buone. Hanno portato fortuna. Alcune si sono persino innamorati degli umani. Queste sirene sono quelle che sono diventate popolari nelle storie moderne. Ciò include “La sirenetta” di Hans Christian Andersen e la versione musicale del racconto della Disney.

Tuttavia, le sirene non sono sempre state altro che miti e leggende? Affatto! Nel corso degli anni, molte persone hanno riferito di aver visto sirene. Infatti, Cristoforo Colombo riferì di aver visto sirene nei Caraibi. Questi avvistamenti sono tutti inventati? O c’è un’altra spiegazione? Alcuni scienziati pensano di avere una risposta.

Anche le sirene sono state spesso collegate alla sirenia. Questo è un ordine biologico di animali. Include dugonghi e lamantini. Alcuni esperti affermano che gli avvistamenti di sirene potrebbero effettivamente essere fraintesi con questi animali.

Nel 2012, il National Ocean Service degli Stati Uniti ha confermato che non è mai stata trovata alcuna prova di sirene. Tuttavia, queste creature catturano la nostra immaginazione. Non c’è da stupirsi che alcune persone abbiano un posto speciale nei loro cuori per le sirene. Molti sperano che possano esistere davvero nelle profondità dei mari!

I primi miti delle sirene potrebbero aver avuto origine intorno al 1000 a.C. – le storie raccontano la storia di una dea siriana che saltò in un lago per trasformarsi in un pesce, ma la sua grande bellezza non poteva essere cambiata e solo la sua metà inferiore si trasformò.

Da allora, molte altre storie di sirene sono apparse nel folklore di varie culture in tutto il mondo. Ad esempio, lo spirito dell’acqua africano Mami Wata ha la forma di una sirena, così come lo spirito dell’acqua Lasirn, che è popolare nel folklore delle isole dei Caraibi.

Colombo affermò di aver avvistato sirene vicino ad Haiti nel 1493, che descrisse come “non così belle come sono raffigurate, perché in qualche modo in faccia sembrano uomini”, secondo l’American Museum of Natural History.

Il capitano John Smith è descritto in “Incredible Mysteries and Legends of the Sea” di Edward Rowe Snow mentre vedeva una sirena dai grandi occhi e dai capelli verdi nel 1614 al largo della costa di Terranova; a quanto pare Smith ha provato “amore” per lei finché non si è reso conto che era un pesce dalla vita in giù.

Gli esperti ritengono che Colombo, Smith e altri esploratori avvistatori di sirene abbiano davvero intravisto mammiferi marini di dimensioni umane chiamati lamantini e dugonghi.