Guardiani della Galassia vol. 3: James Gunn rivela se un personaggio è sopravvissuto

ATTENZIONE QUESTO ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.3 – James Gunn ha utilizzato come di sua consuetudine Twitter per comunicare con gli appassionati delle sue produzioni, ed in un recente tweet ha spiegato se il personaggio dell’Alto Evoluzionario sia sopravvissuto alla fine di Guardiani della Galassia vol. 3. Ebbene, pare proprio di sì.

L’Alto Evoluzionario impersonato da Chukwudi Iwuji, secondo quanto riportato da James Gunn “è imprigionato a Knowhere”. Nel finale il personaggio è stato risparmiato dai Guardiani, e nonostante fosse ridotto in cattive condizioni, ed all’interno di un’astronave in distruzione, sembra proprio che sia stato condotto a Knowhere, e imprigionato al suo interno.

Il lungometraggio Marvel ha ottenuto fino ad ora 664 milioni di dollari a livello globale. Si tratta di una degna conclusione di una delle migliori saghe della Casa delle Idee. In Guardiani della Galassia vol.3 il celebre gruppo di improbabili supereroi galattici si sta ambientando sulla nuova base di Knowhere. Ma non passerà molto tempo prima che le loro vite vengano stravolte a causa del passato di Rocket.