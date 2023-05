Fast and Furious: Michelle Rodriguez è pronta al passaggio di testimone con una nuova generazione

Michelle Rodriguez ha dichiarato di essere pronta a passare il testimone ad un'altra generazione per il futuro di Fast and Furious.

Tra le dichiarazioni di Vin Diesel e quelle di Michelle Rodriguez sembra di capire che il franchise di Fast and Furious continuerà ad andare avanti ancora per lungo tempo, in un modo o in un altro. L’attrice, intervistata da Variety per l’uscita di Fast X, ha dichiarato di recente che si sente pronta per il passaggio di consegne con una nuova generazione.

Ecco le sue parole:

Ad un certo punto fai il passaggio di testimone e ti metti sul sedile a fianco. Quando arriva una nuova generazione devi mettere da parte tutte le armi, ed è questo l’unico modo per lasciare definire il futuro.

Non è detto, a questo punto, che Michelle Rodriguez possa essere coinvolta nel film spin-off al femminile di Fast and Furious che sta progettando Vin Diesel. L’attore ha dichiarato che il progetto è nei suoi piani già dal 2017.

Assieme al film al femminile sono in programmazione anche altri spin-off della saga, più altri due film per concludere il filone narrativo principale.