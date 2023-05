Deadpool 3: iniziate le riprese del film Marvel

Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori abbia frenato la produzione di film e serie TV negli Stati Uniti, da poco è stato annunciato l’inizio dei lavori sul set di Deadpool 3. L’annuncio è arrivato attraverso l’interprete Stefan Kapičić ed il suo messaggio su Instagram.

Ecco l’immagine postata.

Nell’immagine si vedono anche alcuni dei protagonisti che faranno la loro comparsa in Deadpool 3. Nel cast del lungometraggio Marvel vedremo presenti Hugh Jackman (Wolverine), Leslie Uggams (Blind Al), Karan Soni (Dopinder), Morena Baccarin (Vanessa), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), e Shioli Kutsuna (Yukio).

C’è attesa per Deadpool 3, considerando che si tratta del primo film sul personaggio da quando Disney+ ne ha acquisito i diritti. E poi si tratterà di una storia con Hugh Jackman che ritorna nei panni di Wolverine, e inoltre Kevin Feige ha confermato che si tratterà di una produzione vietata ai minori.

Ecco le parole del produttore:

Tutto ciò è fantastico, considerando che avremo con noi anche Hugh Jackman. Si tratta del primo film R-Rated che produciamo. Avere Hugh Jackman con noi è grandioso, per me è come tornare indietro a quando è iniziato tutto.