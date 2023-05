Beetlejuice 2: nuove immagini dal set del film sequel

Online sono trapelate alcune nuove immagini che provengono dal set di Beetlejuice 2, il lungometraggio sequel che vede il ritorno di Tim Burton alla regia e di Michael Keaton come protagonista. Nelle foto troviamo una chiesa ed una cripta in primo piano.

Ecco il tweet con le foto.

A couple more #BehindtheScenes #Beetlejuice2 set pics. Some sort of Crypt maybe? Currently filming in Buckinghamshire U.K under the secret title “Blue Hawaii” Starring Michael Keaton, Winona Ryder and Jenna Ortega. Beetlejuice 2 will likely be released in 2024. pic.twitter.com/Ok92IV6pZi

— Mad Monster (@MadMonsterMag) May 23, 2023