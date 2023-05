Apple WWDC 2023: presentato il programma, ecco quando verrà annunciato il visore VR/AR

Mercoledì Apple ha annunciato il programma del WWDC 2023, il suo evento annuale dedicato ai programmatori e dove normalmente (e sarà vero anche quest’anno) mostra le novità che verranno introdotte su tutti i suoi sistemi operativi, da iOS17 a MacOS. Quest’anno l’evento è estremamente atteso, perché sappiamo che l’azienda mostrerà anche il suo primo visore per la realtà mista, che probabilmente si chiamerà Apple Reality Pro.

Per il keynote, l’evento di apertura dedicato alla presentazione delle novità in arrivo, l’appuntamento è fissato per lunedì 5 giugno alle 19 italiane. L’evento verrà ovviamente trasmesso anche in diretta streaming e potrete seguirlo su YouTube e sul sito ufficiale di Apple — vale comunque la pena di sottolineare che si tratta del primo WWDC in presenza dall’inizio della pandemia.

Alle 22.30 seguirà l’evento Platforms State of the Union, una presentazione dove Apple offrirà uno “sguardo approfondito” su tutto il suo ecosistema di prodotti, servizi, tecnologie e strumenti. Anche questa presentazione sarà trasmessa in diretta streaming. Il WWDC 2023 proseguirà con numerosi panel che – ci permettiamo di azzardare – probabilmente non interessano un pubblico generalista.

Apple ha organizzato alcuni eventi collaterali destinati all’Italia e si terranno a Roma. Dal 26 al 28 maggio, a via del Corso, sarà possibile partecipare ad alcuni appuntamenti pensati per avvicinare le persone, soprattutto i giovanissimi, alla programmazione.