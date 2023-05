Alone in the Dark, nuova presentazione annunciata per il 26 maggio

A conferma dei rumor emersi qualche giorno fa, Alone in the Dark tornerà a mostrarsi questa settimana.

Alone in the Dark tornerà a mostrarsi questa settimana, come preannunciato qualche giorno fa dall’ormai infallibile Tom Henderson. THQ Nordic ha annunciato che ci sarà una nuova presentazione del gioco il prossimo 26 maggio.

Permetteteci di illuminare i misteri che avvolgono Alone in the Dark e di rispondere ad alcune delle più pressanti domande riguardanti il gioco”, recita il comunicato stampa di THQ Nordic, specificando che il mini showcase non includerà solo un nuovo sguardo al gioco ma anche alcune rivelazioni potenzialmente inaspettate.

La presentazione dunque includerà, oltre al video di gameplay, anche la presenza di ulteriori novità sul gioco che si presenta già come un progetto molto ambizioso. Annunciato in occasione del THQ Nordic’s Showcase di questa estate, Alone in the Dark è in sostanza il reboot dello storico survival horror degli anni ’90. Nel gioco potremo vestire i panni di Edware o di Emily, scoprendo la storia di Derceto da due diverse prospettive, con filmati e livelli differenti per i personaggi.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Ritorna alla Derceto Manor in questa reimmaginazione di Alone in the Dark, una lettera d’amore al classico gioco cult horror degli anni novanta. Dopo aver scoperto che suo zio è scomparso, Emily Hartwood va alla sua ricerca con l’aiuto dell’investigatore privato Edward Carnby. Arrivati alla Derceto Manor, casa per i mentalmente instabili, incontrano strani residenti, portali per mondi da incubo, mostri pericoloso e infine devono fermare un piano per l’evocazione del maligno.