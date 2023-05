WhatsApp ora consente di modificare i messaggi, finalmente

WhatsApp consente finalmente di modificare i messaggi già inviati per correggere eventuali errori. Ma c'è un'importante limite...

È finalmente arrivato il momento tanto atteso: da oggi sarà possibile modificare i messaggi inviati su WhatsApp. Tuttavia, c’è un piccolo vincolo di tempo, avrai solo 15 minuti per apportare eventuali modifiche. Per farlo, basterà tenere premuto il messaggio contenente gli errori di battitura e selezionare l’opzione Modifica.

I messaggi saranno contrassegnati come “modificati”, ma nessuno potrà vedere la cronologia delle modifiche o gli errori commessi in precedenza. L’app di messaggistica sta recuperando terreno rispetto ai servizi di messaggistica concorrenti: gli utenti di iOS hanno già potuto modificare i messaggi inviati tramite iMessage da un po’ di tempo e il servizio di messaggistica di Apple offre anche l’opzione di annullare l’invio.

Telegram offre a sua volta da ormai molti anni la possibilità di correggere i messaggi già inviati. Non ci sono vincoli di tempo, ma in compenso anche questa app mostra un piccolo avviso che segnala che il testo è stato modificato dopo il suo invio.

L’aggiornamento di WhatsApp sarà disponibile per tutti gli utenti a partire da ora. In alcuni casi sarà necessario aspettare qualche giorno prima di ottenere la nuova funzione, dato che il roll-out avviene in modo graduale. Questa novità rende più flessibile l’esperienza di chat e consentirà di correggere eventuali errori di battitura o invii accidentali.