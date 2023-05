TikTok vietato in Montana, ByteDance passa al contrattacco: presentato un ricorso

Lunedì, TikTok ha citato in giudizio il Montana per una nuova legge che impone ad Android e Apple di escludere l’app dai loro rispettivi marketplace a partire dal 2024.

La causa è stata presentata meno di una settimana dopo che il governatore del Montana, Greg Gianforte, ha firmato il disegno di legge SB 419, il primo provvedimento statale per vietare la popolare app di ByteDance. La legge, che entrerà in vigore nel gennaio 2024, vieterebbe a TikTok di operare “all’interno della giurisdizione territoriale del Montana” e costringerebbe gli store di applicazioni mobili a rendere l’app non disponibile per il download nello stato.

“Stiamo contestando il divieto incostituzionale di TikTok nel Montana per proteggere la nostra attività e le centinaia di migliaia di utenti TikTok nel Montana”, ha dichiarato Brooke Oberwetter, portavoce di TikTok, in un comunicato lunedì. “Crediamo che la nostra sfida legale avrà successo sulla base di un insieme estremamente solido di precedenti e fatti”.

La legge è stata contestata anche da una class action presentata da un gruppo di creatori di contenuti, che sostengono di essere stati danneggiati dalla decisione dello Stato di vietare TikTok e che la legge costituisca una violazione del primo emendamento.