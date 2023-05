Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli: il nuovo trailer del film DreamWorks

DreamWorks ha pubblicato un nuovo trailer di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, il film d’animazione che sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 30 giugno.

Ecco il trailer.

La storia racconta di una ragazza adolescente piuttosto timida che scopre di appartenere ad una importante famiglia che abita gli oceani. Il suo destino perciò diventa, improvvisamente, molto più grande rispetto a ciò che aveva preventivato. Ruby dovrà succedere alla nonna, la Kraken regina dei Sette Mari.

Il cast vocale originale vedere protagonisti Lana Condor, Colman Domingo (Fear the Walking Dead), Sam Richardson (Veep), Blue Chapman (Council of Dads), Will Forte (The Last Man on Earth), Nicole Byer (Nailed It!), Liza Koshy (Liza on Demand), Ramona Young (Never Have I Ever), Eduardo Franco (Stranger Things) e Echo Kellum (Arrow).

La regia del progetto è di Kirk DeMicco (Vivo, The Croods) mentre la produzione è stata affidata a Kelly Cooney Cilella (Trolls World Tour, Trolls), e Faryn Pearl (The Croods: A New Age, Trolls World Tour) che fa da co-regista.