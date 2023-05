Florence Pugh rivela che il cinema indipendente l’ha rifiutata dopo che si è unita alla Marvel

Di recente Florence Pugh ha rivelato che molte persone all’interno delle produzioni indipendenti ce l’avrebbero con lei a causa della sua collaborazione con i Marvel Studios. L’attrice ne ha parlato durante un’intervista con il Time.

Ecco le sue parole:

Molte persone dell’ambiente indie erano inc****te con me. Dicevamo ‘bene, ora scomparirà per sempre’, mentre io dicevo che stavo lavorando tanto, e che avrei continuato a farlo. Ho sempre fatto un film dopo l’altro, ma la differenza è che ora ci sono più persone a guardarli. Quando entri in questo tipo di situazioni devi solo organizzare meglio la tua agenda lavorativa.