Scopriamo il mondo di Demon Slayer con una piccola guida per principianti di come si è evoluto sia l'anime che il manga.

Demon Slayer è entrato in scena nel 2019 e ha rivoluzionato il mondo degli anime. Con la sua splendida animazione, i personaggi adorabili e le intense sequenze di battaglia, questa storia basata sulle arti marziali ha soddisfatto tutte le aspettative per il fan medio di shonen. Basato sull’omonimo manga, Demon Slayer è una delle serie anime più popolari attualmente in onda.

Tuttavia, se avete solo sentito parlare dell’anime e vi state chiedendo di cosa si tratta, non temete. Siamo qui per fornirvi una piccola guida per principianti per conoscere il mondo di Demon Slayer. Vi diremo di cosa si tratta, dove guardare l’anime, come leggere il manga originale e tutta una serie di altre utili curiosità per chiunque sia indeciso se dare una possibilità a Demon Slayer.

Demon Slayer segue la storia del giovane Tanjiro, un adolescente che vive in una capanna nel bosco con la sua famiglia. Quando la sua famiglia viene attaccata e uccisa dai demoni, Tanjiro inizia ad allenarsi per diventare un ammazzademoni e distruggere le orribili creature che gli hanno tolto così tanto. Per esigere la sua vendetta, però, dovrà affrontare 12 demoni d’élite lungo la strada.

Questi demoni sono suddivisi in Lower 6 e Upper 6. Come suggeriscono i loro nomi, i Lower 6 sono demoni minori ma sono comunque piuttosto formidabili. Gli Upper 6 sono i veri pericoli, però, e tutti dovranno morire prima che Tanjiro possa distruggere il leader dei demoni, Muzan, responsabile della morte della famiglia di Tanjiro e, in ultima analisi, il suo vero obiettivo in questa lotta.

Chi ha creato Demon Slayer?

Demon Slayer è stato creato da Koyoharu Gotouge. Dopo che la sua serie precedente non è riuscita a guadagnare terreno in Shonen Jump, il suo editore gli ha consigliato di inventare una storia basata su temi più “facili da capire”. Partendo dal concetto di uno spadaccino che combatte i demoni, a Gotouge è stato poi detto che la storia aveva bisogno di più comicità e di un protagonista riconoscibile. Finalmente, con queste note, Koyoharu Gotouge ha avuto gli ingredienti che hanno contribuito a rendere Demon Slayer il successo che è.

Chi sono i personaggi principali? Ci sono 4 personaggi principali in Demon Slayer. Tanjiro, citato sopra, è un protagonista gentile, affabile con un acuto senso dell’olfatto. Usa le arti marziali della danza sull’acqua per combattere i demoni con sua sorella, Nezuko. Nezuko è sopravvissuta al massacro della famiglia di Tanjiro, ma di conseguenza è diventata un demone. I demoni non possono uscire alla luce del giorno o bruceranno come vampiri, quindi Nezuko esce solo di notte. Inoltre, ha perso la capacità di parlare da quando è diventata un demone.

Più avanti nella prima stagione, incontriamo gli altri due personaggi principali: Zenitsu e Inosuke. Zenitsu è un tipo pauroso che vuole diventare un ammazzademoni per impressionare le ragazze, ma nasconde nel profondo lo spirito di un guerriero stoico. Può utilizzare attacchi basati sul tuono e può essere sorprendentemente efficace, nonostante la sua paura. Inosuke, d’altra parte, è una testa calda totale che vive nella sua versione della realtà. Indossa una testa di cinghiale e usa attacchi in stile bestia.

Dove potete guardare Demon Slayer?

La cosa grandiosa della popolarità di Demon Slayer è che potete guardarlo su più piattaforme. Per i servizi di streaming, la prima stagione è su Netflix se volete immergervi per un primo tentativo. Sfortunatamente, questo è tutto quello che troverete lì, il che significa che se vorrete continuare a vederlo, dovrete comunque optare per un’altra opzione.

Demon Slayer è disponibile anche su Crunchyroll. Infine, se volete seguire la via dell’acquisto digitale, potete trovarlo anche su YouTube, Amazon Prime e AppleTV+.

Dove potete guardare invece il film di Demon Slayer? Se volete guardare Demon Slayer: Mugen Train, potete trovarlo su Crunchyroll. La cosa particolare è che potete scegliere di guardare il film nel suo formato originale di 2 ore o suddiviso in episodi.

Sebbene entrambi vadano bene, se non l’avete ancora visto, la soluzione migliore è guardarlo in forma di episodi poiché è inserito nella sequenza temporale della trama principale. Inoltre, ci sono un sacco di scene e contenuti extra aggiunti nel formato episodico. Potete anche noleggiarlo su quasi tutti i servizi digitali che vi vengono in mente, ma attenzione, non guardate il film senza prima guardare la Stagione 1 perché probabilmente non avrebbe molto senso.

Dove puoi leggere il manga di Demon Slayer?

Se volete ordinare il manga, potete farlo da Amazon o da qualunque venditore di fumetti. Se desiderate leggerlo in digitale invece, potete farlo tramite app come Comixology, Viz Manga o Shonen Jump.

Cosa potrebbe piacervi dopo Demon Slayer? Dipende da cosa vi piace della serie. Se è la fusione di toni seri e comici che amate, potreste essere più adatti a Kill la Kill o My Hero Academia. Tuttavia, se ciò che amate è una banda di “disadattati” che combattono le forze del male, Berserk o Goblin Slayer potrebbero essere più adatti. Infine, se quello che state cercando è un altro anime frenetico, acclamato dalla critica e molto popolare da guardare, l’Attacco dei Giganti o To Your Eternity sono ottimi punti di partenza.

La cosa fantastica degli anime popolari come Demon Slayer è che portano i neofiti nell’incredibile mondo dell’arte e dell’animazione giapponese. Ci sono centinaia di serie che aspettano solo di essere scoperte e una gigantesca libreria di fantastici manga che aspettano solo di essere letti, quindi vi consigliamo di cogliere l’occasione e leggere/vedere tutto ciò che vi sembra interessante. Le raccomandazioni di cui sopra sono ottimi punti di partenza, in particolare per i neofiti che non sanno da dove cominciare.

Una delle critiche più comuni a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è sulla trama, molto semplice. La famiglia di Tanjiro Kamado è stata massacrata dai demoni e la sua unica sorella, Nezuko, è stata trasformata in un demone; proprio per questo, il fratello giurerà di farla tornare di nuovo un essere umano. Mentre è giusto dire che la trama di Demon Slayer è piuttosto semplice, questa è in realtà la più grande forza della serie.

Demon Slayer non è mai stato eccessivamente interessato alla costruzione del mondo, poiché le regole e la posta in gioco della serie sono state stabilite in anticipo e sono rimaste invariate per l’intero manga, che si è concluso a maggio del 2020. Sfruttando l’assenza di un’esposizione estesa riguardo rivelazioni scioccanti e colpi di scena che alterano l’intreccio, Demon Slayer trascorre la maggior parte del suo tempo sulla più grande risorsa, i personaggi.

Il finale di Demon Slayer è stato stabilito nel primissimo capitolo del manga quando Giyu Tomioka ha detto a Tanjiro che la sua unica possibilità di trasformare Nezuko da un demone in un essere umano era unirsi al Demon Slayer Corps. I capitoli seguenti hanno approfondito le specifiche di uccisione di demoni, ma una volta stabiliti i parametri di questo nuovo mondo, Demon Slayer non si è mai guardato indietro. Facendo tutta la costruzione del mondo in anticipo e rapidamente, la serie si è liberata per passare la maggior parte del suo tempo a sviluppare i personaggi piuttosto che il mondo che li circonda.

Per farvi un esempio pratico, il secondo capitolo del manga non fa nemmeno riferimento al fatto che i demoni esistano per le prime sette pagine. Piuttosto che precipitarsi alla costruzione del mondo, la serie vede Tanjiro chiedere ostinatamente di pagare materiali che avrebbe potuto prendere gratuitamente, convincere Nezuko a entrare in un cestino, e chiedere educatamente svariate indicazioni.

È chiaro fin dall’inizio che questa storia riguarda i personaggi più che qualsiasi forza esterna. L’uso di più pagine su una scena comica di Tanjiro che paga con la forza la paglia per un cestino quando avrebbe potuto assemblare altrettanto facilmente un cestino fuori pagina aiuta il pubblico a valutare Tanjiro più del viaggio che sta intraprendendo.

La semplice premessa di uccidere i demoni durante la ricerca di una cura in Demon Slayer evita in gran parte alla storia di diventare stantia grazie al suo ampio pool di personaggi interessanti e avvincenti. Una volta che la serie ha raccolto il suo cast principale, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke, si concentra poi nell’introdurre i nove Hashira del Demon Slayer Corps e la maggior parte del cast di supporto. Per mantenere fresche le missioni di uccisione dei demoni della banda, Demon Slayer ruota saggiamente i diversi Hashira che si uniranno agli eroi in varie missioni. Anche questa tecnica narrativa è semplice, ma gli Hashira sono personaggi affascinanti, drammaticamente diversi l’uno dall’altro, e ogni volta che un altro di loro si unisce temporaneamente al gruppo, crea nuove interazioni tra i personaggi per mantenere le cose vivaci e offre al pubblico un nuovo personaggio su cui investire attenzioni.

Demon Slayer trascorre saggiamente più tempo su chi sono i suoi personaggi piuttosto che su cosa possono fare. Anche Kyojuro Rengoku, che ha trascorso gran parte del suo tempo sotto i riflettori letteralmente dormendo, è tra i personaggi preferiti dai fan. Il flashback del sogno di Rengoku ha fornito un’idea su ciò che ha guidato la Flame Hashira, e grazie anche al tempo tarscorso interagendo con Tanjiro e gli altri prima che iniziasse qualsiasi combattimento, ha permesso il formarsi di un legame tra i personaggi. Demon Slayer ha fatto in modo che il pubblico si preoccupasse di Rengoku per quello che era, piuttosto che fare affidamento solo su quanto fosse bello il suo respiro di fiamma.