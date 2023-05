Artifact permetterà agli utenti di segnalare gli articoli clickbait

Artifact, l’app di notizie alimentata dall’intelligenza artificiale creata dai co-fondatori di Instagram, ha introdotto una nuova funzionalità che consente agli utenti di segnalare gli articoli che ritengono essere clickbait. Gli utenti possono ora fornire un feedback sugli articoli che trovano fuorvianti, e queste informazioni verranno utilizzate per dare priorità ai contenuti utili rispetto a quelli ingannevoli nel sistema di classificazione dell’app.

Artifact intende monitorare gli articoli più segnalati ed esplorare varie opzioni in risposta, come ridurre la distribuzione o modificare i titoli in modo da essere meno ingannevoli. L’azienda sta attivamente sperimentando approcci diversi e prenderà decisioni basate sul feedback degli utenti e sugli esperimenti.

Nonostante questi cambiamenti abbiano l’obiettivo di contrastare il clickbait, ci sono preoccupazioni riguardo all’accuratezza dei titoli modificati e alle possibili attribuzioni erronee di inesattezze. Resta da vedere come Artifact affronterà queste sfide nella pratica.

Artifact ha anche annunciato altre due funzionalità. Gli utenti possono ora salvare gli articoli come immagini, rendendo più facile condividere contenuti interessanti con amici che potrebbero non cliccare sui link. Sono stati introdotti anche le reazioni emoji, che consentono agli utenti di esprimere i loro sentimenti sugli articoli utilizzando varie emoji.