Amoxicillina sospensione orale: SIFO e SIFAP offrono soluzione con istruzioni operative

La carenza dell’antibiotico d’elezione per lo streptococco sta creando molta preoccupazione nell’ambito sanitario, soprattutto pediatrico. Per affrontare questa situazione, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO) e la Società Italiana di Farmacia e Farmacologia (SIFAP) hanno collaborato per creare e pubblicare un’istruzione operativa sull’allestimento di Amoxicillina sospensione orale. Questo documento fornisce linee guida specifiche per la preparazione di sospensioni di amoxicillina da utilizzare in caso di carenza del farmaco industriale.

L’istruzione operativa è stata redatta in risposta all’urgenza di garantire un’opzione terapeutica adeguata per i pazienti, soprattutto pediatrici, che dipendono dall’antibiotico per il trattamento dello streptococco. Secondo i presidenti di SIFO e SIFAP, è fondamentale fornire supporto al sistema sanitario nazionale e ai professionisti del settore, affinché i cittadini non si sentano abbandonati nelle loro problematiche di salute.

Il documento dettaglia la composizione e la formulazione del prodotto, descrive i metodi di preparazione utilizzando sia ingredienti farmaceutici di grado elevato che compresse come materia prima. Vengono anche indicati i dispositivi e le attrezzature necessarie per l’allestimento al fine di garantire la massima sicurezza e prevenire contaminazioni. Sono specificati anche i controlli da effettuare sul prodotto finito, come la verifica delle procedure, l’aspetto fisico, il pH, il confezionamento e l’etichettatura corretta.

Inoltre, il documento stabilisce che il preparato deve essere utilizzato entro 14 giorni e conservato a una temperatura compresa tra 2-8°C per garantirne la stabilità. L’istruzione operativa è stata resa disponibile per tutte le farmacie ospedaliere e per il sistema sanitario nazionale. In passato, le istruzioni prodotte da SIFO e SIFAP sono diventate un punto di riferimento nazionale e regionale per situazioni urgenti e salvavita.

Il gruppo di lavoro responsabile della creazione dell’istruzione operativa ha coinvolto esperti di entrambe le società, che hanno contribuito con le loro competenze nella farmacologia clinica, nella galenica e nella farmacia ospedaliera. La collaborazione e l’impegno di questi professionisti hanno permesso di realizzare un documento che fornisce linee guida chiare e precise per l’allestimento della sospensione di amoxicillina, garantendo un’opzione terapeutica affidabile per i pazienti colpiti dalla carenza del farmaco d’elezione per lo streptococco.