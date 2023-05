800 milioni di persone soffriranno di mal di schiena nel 2050

Lombalgia in crescita: uno studio del Global Burden of Disease prevede 843 milioni di casi entro il 2050

L’analisi di oltre 30 anni di dati ha dimostrato che il numero di casi di lombalgia è in crescita e i modelli suggeriscono che, entro il 2050, 843 milioni di persone saranno affette da questa patologia, soprattutto a causa dell’aumento demografico e dell’invecchiamento della popolazione. La continua mancanza di un approccio coerente al trattamento del mal di schiena e le limitate opzioni terapeutiche fanno temere ai ricercatori che questo porterà a una crisi sanitaria, dal momento che la lombalgia è la principale causa di disabilità nel mondo.

I risultati sono stati pubblicati su Lancet Rheumatology e costituiscono il nuovo studio Global Burden of Disease (GBD) 2021. Il Global Burden of Disease (GBD) (GBD) è uno strumento che fornisce un quadro completo della mortalità e della disabilità in diversi paesi, nel tempo, per età e sesso. Quantifica la perdita di salute causata da centinaia di malattie, lesioni e fattori di rischio, in modo che i sistemi sanitari possano essere migliorati e le disparità eliminate. La ricerca GBD incorpora sia la prevalenza di una determinata malattia o fattore di rischio sia il relativo danno che causa.

Con questi strumenti, i responsabili delle decisioni possono confrontare diversi problemi di salute e i loro effetti. “La nostra analisi delinea un quadro di crescita dei casi di lombalgia a livello mondiale, con un’enorme pressione sul nostro sistema sanitario. Dobbiamo stabilire un approccio nazionale e coerente alla gestione della lombalgia, basato sulla ricerca“, afferma l’autrice principale, la professoressa Manuela Ferreira del Sydney Musculoskeletal Health, un’iniziativa dell’Università di Sydney, del Sydney Local Health District e del Northern Sydney Local Health District.

Dal 2017, il numero di casi di lombalgia ha superato il mezzo miliardo di persone

Nel 2020, i casi di mal di schiena saranno circa 619 milioni. Almeno un terzo del carico di disabilità associato al mal di schiena è attribuibile a fattori professionali, al fumo e al sovrappeso. Un’idea diffusamente sbagliata è che il mal di schiena colpisca soprattutto gli adulti in età lavorativa. Ma i ricercatori affermano che questo studio ha confermato che la lombalgia è più comune tra gli anziani. I casi di lombalgia erano inoltre più numerosi tra le donne rispetto ai maschi.

Si tratta dei dati più completi e aggiornati disponibili, che includono per la prima volta proiezioni globali e il contributo dei fattori di rischio della malattia. Il lavoro è stato reso possibile grazie all’impegno congiunto dell’Università di Sydney, dell’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) della Scuola di Medicina dell’Università di Washington (healthdata.org), dei collaboratori internazionali dell’IHME e della Global Alliance for Musculoskeletal Health (gmusc.com).

“Sappiamo anche che la maggior parte dei dati disponibili proviene da Paesi ad alto reddito, il che rende talvolta difficile interpretare questi risultati per i Paesi a basso e medio reddito. Abbiamo urgentemente bisogno di un maggior numero di dati sul mal di schiena e sull’apparato muscolo-scheletrico provenienti da Paesi a reddito medio-basso“, ha dichiarato l’autore senior, il professor Lyn March del Sydney Musculoskeletal Health e del Kolling Institute.