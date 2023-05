Tributaristi e Confassociazioni presentano proposte per la riforma fiscale

I tributaristi dell’Istituto Nazionale dei Tributaristi (Int) e la Confederazione delle associazioni professionali hanno inviato congiuntamente una memoria alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati riguardante la Legge Delega di riforma fiscale. La collaborazione tra Int e Confassociazioni mira a evidenziare le criticità del sistema fiscale, segnalate dalle associazioni professionali aderenti alla Confederazione. La memoria, suddivisa in riflessioni, osservazioni e proposte, riprende le priorità dell’Int per la riforma fiscale e offre considerazioni valutative sui testi in discussione.

Le osservazioni riguardano diverse tematiche, tra cui la definizione biennale della base imponibile con il coinvolgimento degli intermediari fiscali, la razionalizzazione dell’istituto dell’interpello e la semplificazione degli adempimenti fiscali, come le liquidazioni periodiche dell’IVA e il modello 770 semplificato. Inoltre, si propone una revisione dei costi per la determinazione del reddito, come le tabelle degli ammortamenti e la deducibilità degli autoveicoli, e la rateizzazione dei pagamenti tributari e contributivi per garantire maggiore regolarità e liquidità.

Le proposte presentate riguardano modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente per elevarlo a rango costituzionale, l’assistenza immediata alle famiglie per il versamento di imposte personali e contributi, un contributo strutturale al Fondo Famiglia, un nuovo sistema di controllo per le compensazioni dei crediti fiscali per contrastare le frodi, il contrasto dell’evasione fiscale attraverso il bilanciamento degli interessi, la detrazione delle spese di formazione per giovani professionisti e modifiche alla Procedura Tributaria Semplice.

Il Presidente Alemanno sottolinea l’importanza di una riforma fiscale strutturale basata sulla certezza normativa, la semplificazione, la riduzione della pressione fiscale ed equità, per migliorare il rapporto fisco-contribuente, attrarre investitori esteri e ottenere credibilità dai mercati finanziari. Il Presidente Deiana di Confassociazioni sottolinea che l’obiettivo della riforma deve essere la tutela e gli interessi dei cittadini-contribuenti.

La memoria inviata alla Commissione Finanze della Camera rappresenta un contributo significativo per la discussione sulla Legge Delega di riforma fiscale, evidenziando le criticità del sistema fiscale e proponendo soluzioni concrete per migliorarlo. La collaborazione tra Int e Confassociazioni dimostra l’importanza dell’ascolto e del coinvolgimento degli esperti e delle associazioni professionali nel processo di riforma fiscale, al fine di garantire un sistema più equo, semplificato e in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti.