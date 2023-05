TikTok è stato messo fuori legge in una parte degli Stati Uniti: multe fino a 10mila dollari

Come riporta The Verge, il governatore del Montana, Greg Gianforte, ha appena firmato una legge che essenzialmente vieta a tutto il Montana di utilizzare TikTok. Più precisamente, il disegno di legge SB 419 proibisce alla piattaforma di social media di operare “all’interno della giurisdizione territoriale del Montana“, chiedendo ai negozi di applicazioni mobili di rendere TikTok non disponibile per i residenti dello Stato. Infatti, mentre la legge specifica che non si applicano sanzioni agli utenti di TikTok, schiaffeggia i negozi di applicazioni – e TikTok stesso- con una multa di 10.000 dollari per violazione, al giorno, “ogni volta che un utente accede a TikTok, gli viene offerta la possibilità di accedere a TikTok o gli viene offerta la possibilità di scaricare TikTok”. Questo significa che è quanto di più vicino a un divieto totale di TikTok all’interno dei confini del Montana che i legislatori potessero ottenere. La legge non entrerà in vigore prima del 1° gennaio 2024, ma quando lo farà, creerà un precedente come prima legge approvata negli Stati Uniti che limita l’accesso degli americani a Internet. Infatti, la legge SB 419 metterà gli Stati Uniti sulla stessa lista di Turchia, Russia, Iran e Cina come Paesi che hanno vietato ai loro cittadini l’uso di determinati siti web/app. Un fatto piuttosto strano se si considera che il governatore Gianforte sostiene di voler proteggere i dati personali e privati del Montana dal “Partito Comunista Cinese”, utilizzando le stesse tattiche di quel “Partito” per limitare i diritti delle persone. Nel frattempo, piattaforme di proprietà americana come Facebook e Twitter sono state più volte sotto accusa per il loro accesso senza precedenti ai dati degli utenti, e nessuno Stato americano si è avvicinato a vietarne l’uso. Una portavoce di TikTok, Brooke Oberwetter, ha risposto all’approvazione della legge sostenendo che la SB 419 è una “legge che viola i diritti del Primo Emendamento del popolo del Montana” vietando illegalmente TikTok. Ha poi aggiunto che il numero cittadini che utilizzano l’applicazione nello Stato è di “centinaia o migliaia” e che TikTok lavorerà per difendere i diritti di questi utenti. Molti sostenitori del Primo Emendamento sostengono che no, il divieto di TikTok non è legale perché viola la lotta degli americani per condividere e ricevere discorsi protetti mentre sono online. I giudici statunitensi sono giunti alla stessa conclusione nel 2020, quando hanno bloccato un ordine esecutivo dell’allora presidente Donald Trump che prevedeva un divieto a livello nazionale di TikTok e dell’altra app di proprietà cinese WeChat. Gianforte non è un caso isolato. Diversi legislatori di entrambi gli schieramenti hanno spinto per un divieto di TikTok a livello federale. Finora, questi sforzi non sembrano avere abbastanza sostegno per arrivare da qualche parte, ma le cose potrebbero cambiare a seconda di ciò che accadrà con questa legge del Montana. Se la legge reggerà in tribunale, non si sa quanti altri Stati ne seguiranno l’esempio.