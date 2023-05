Ray Stevenson: l’attore è morto improvvisamente a Ischia

Improvvisamente è morto a Ischia l’attore britannico Ray Stevenson. Il tutto è accaduto all’ospedale Rizzoli. Stevenson aveva 58 anni e si trovava sull’isola da alcuni giorni per girare il film Cassino a Ischia, con la regia di Frank Ciota.

Secondo le ricostruzioni Stevenson ha avvertito un malore che lo ha portato al ricovero in una struttura medica. Successivamente le condizioni dell’interprete sono peggiorate al punto da portarlo al decesso.

Ray Stevenson ha lavorato a film come King Arthur, Outspot e Aiuto Vampiro. In particolare è noto per aver interpretato Frank Castle nella versione di Punisher del 2008 nel lungometraggio intitolato Punisher – Zona di guerra.

Per quanto riguarda i cinecomics Ray Stevenson ha anche vestito i panni del personaggio di Volstagg in Thor di Kenneth Branagh, ruolo che ha poi ripreso in The Dark World e Thor: Ragnarok. Tra le altre sue partecipazioni ci sono quelle di Porthos ne I tre moschettieri, e poi nella saga Divergent, e nel sequel Insurgent. E nelle serie TV ha vestito i panni di Tito Pullo in Roma.