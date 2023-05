Nel 2022 Apple ha impedito a quasi 2 milioni di app di approdare sull’App Store

Per la prima volta, Apple ha pubblicato un rapporto di trasparenza sull’App Store. Come riporta Engadget, il documento rivela diverse informazioni preziose sul funzionamento del marketplace, tra cui una fotografia estremamente dettagliata sul numero impressionante di applicazioni che vengono respinte da Apple — per motivi di sicurezza, problemi di prestazioni o violazioni delle linee guida.

Il numero è impressionante: solamente nel 2022 Apple ha impedito ad oltre 1.783.232 di app di approdare sul suo App Store. In media Apple ha respinto la richiesta di oltre 4.800 app al giorno. Il tasso di respingimento è ancora più sconvolgente se lo si confronta con il numero di proposte esaminate nello stesso periodo: 6,1 milioni. Insomma, quasi un’app su tre viene bloccata.

Vale comunque la pena di precisare che le proposte esaminate non riguardano esclusivamente app completamente inedite, ma anche gli aggiornamenti di app esistenti. Inoltre, sebbene un gran numero delle app proposte violasse le policy dell’App Store o presentasse problemi di sicurezza, vale comunque la pena di sottolineare che più di 1 milione delle richieste non ha superato gli elevati requisiti di qualità e performance imposti da Apple. Insomma, presentavano dei limiti tecnici così importanti da non essere all’altezza di venire proposte agli utenti iOS.

L’azienda ha inoltre respinto 441.972 proposte per motivi legali. Molte di queste per problemi di copyright. Apple ha inoltre rimosso 186.195 app dall’App Store nel 2022. Lo scorso anno, l’azienda ha ricevuto 1.474 richieste di rimozione, con la stragrande maggioranza (1.435, per essere precisi) provenienti dalla Cina continentale. Al secondo posto, a distanza di gran lunga maggiore, si è classificata l’India, con 14 richieste. Nello stesso periodo, Apple afferma di aver gestito 5.484 ricorsi riguardanti app rimosse dall’App Store in Cina. In seguito a ricorsi accolti, ha anche ripristinato 169 app nell’App Store cinese. Lo scorso anno, gli utenti di iPhone, iPad e Mac hanno scaricato in media 747.873.877 app ogni settimana.