Lavoro: nuovo paradigma per il benessere psico-fisico e sociale

Fondamentale comprendere se il lavoro sia considerato come base per raggiungere la felicità o come strumento per ottenerla.

Il convegno Salute Direzione Nord si concentra sul rapporto tra salute, lavoro, diritto e intelligenza artificiale. Questo evento, che rappresenta lo spin-off della rassegna Direzione Nord, si è svolto al Palazzo delle Stelline di Milano ed è stato aperto dal ministro della Salute Orazio Schillaci, insieme ai governatori di Lombardia e Piemonte, Attilio Fontana e Alberto Cirio. L’obiettivo principale dell’evento è stato quello di riunire esperti provenienti da istituzioni, aziende, mondo clinico, accademico, giuslavoristico e associazionismo per discutere dei temi legati alla salute e al lavoro in relazione all’intelligenza artificiale.

Francesco Rotondi, giuslavorista e partner di Lablaw studio legale rotondi & partners nonché professore di Diritto del lavoro presso l’Università Carlo Cattaneo Liuc Castellanza, ha partecipato al panel intitolato “Salute, lavoro, diritto e ia: verso un nuovo paradigma”. In un’intervista concessa a True-news.it, media partner dell’evento, Rotondi ha sottolineato l’importanza di collegare salute, benessere e felicità al lavoro. Secondo lui, è fondamentale comprendere se il lavoro sia considerato come base per raggiungere la felicità o come strumento per ottenerla. Rotondi ritiene che sia necessario ripensare a un nuovo paradigma in cui il lavoro possa contribuire al benessere psico-fisico e alla felicità delle persone.

Il giurista evidenzia che in passato il lavoro era considerato un principio e un fatto indispensabile per vivere, ma negli ultimi anni si è evoluto diventando spesso un elemento di “pena” e “sacrificio”. È quindi necessario ricostruire un patto che permetta al lavoro di contribuire al raggiungimento del benessere desiderato. Rotondi sottolinea che la struttura normativa già esiste e che la Costituzione italiana collega la tutela del lavoro alla tutela della salute. Non è quindi necessario introdurre nuove leggi, ma piuttosto ridiscutere il principio fondamentale che sta alla base.

Durante il convegno, Rotondi condividerà il dibattito con Tiziana Nisini, vicepresidente XI commissione Lavoro della Camera dei Deputati, per discutere del nuovo Decreto lavoro. Saranno presenti anche Alessandro Fermi, assessore all’Università, alla Ricerca e all’Innovazione della Regione Lombardia, e Pietro Bussolati, consigliere di Regione Lombardia, per affrontare temi come la formazione e le nuove competenze richieste dalle aziende. Andrea Del Chicca, vicepresidente nazionale di Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale), rappresenterà il punto di vista delle imprese, in particolare degli HR director.