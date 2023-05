Dal vino alle api: un impegno per il territorio nel segno della sostenibilità

Il Castello di Meleto nel cuore del Chianti non è solo una rinomata azienda vinicola, ma anche un difensore del territorio e dell’ambiente. In occasione della Giornata Mondiale delle Api, l’azienda riafferma il suo impegno in questo campo. Oltre ad essere l’unica tenuta vinicola della zona ad avere un castello del XII secolo perfettamente conservato, ora adibito a struttura ricettiva, il Castello di Meleto ospita il Parco delle Api, un ettaro e mezzo di terra ricco di alberi e fiori che rappresenta un habitat per 3,2 milioni di api. Queste api si nutrono esclusivamente dei fiori selvatici, rispettando così la biodiversità del Chianti.

Nel 2020, il Castello di Meleto ha avviato l’iniziativa “Nel Nome dell’Ape” per promuovere il ripopolamento delle api nell’area. Gli aderenti all’iniziativa possono “adottare” un’arnia e ricevere 2 kg di miele prodotto dalla loro arnia ogni anno per cinque anni. Grazie al successo del progetto, il numero di famiglie di api è aumentato da 20 a oltre 90, e la produzione di miele biologico è cresciuta. Il Parco delle Api svolge anche un ruolo educativo, sensibilizzando sulle importanti funzioni delle api.

Il Castello di Meleto produce non solo miele, ma anche miele millefiori, propoli e miele di bosco. Il miele di bosco è ottenuto da api che sono state salvate dai boschi e poi reintegrate nel Parco delle Api. L’azienda fa parte del BioDistretto del Chianti Classico, che esplora le interazioni positive tra apicoltura e viticoltura, e si impegna a preservare la biodiversità con un atteggiamento proattivo.

La sostenibilità del Castello di Meleto va oltre l’apicoltura. La tenuta segue principi di produzione responsabile ed eco-sostenibile. Si impegna nella conservazione del bosco che copre oltre 800 ettari di terreno, assorbendo 9.000 tonnellate di CO2 all’anno e offrendo habitat per specie a rischio di estinzione. Inoltre, l’azienda ha eliminato la vendemmia meccanizzata, preferendo il lavoro manuale, e ha ridotto l’uso del vetro nell’imbottigliamento, risparmiando oltre 53.000 chilogrammi di vetro.

Il Castello di Meleto valorizza anche il capitale umano, dando grande importanza alle persone coinvolte nell’azienda. La diversità e la mentalità giovane e dinamica guidano le scelte dell’azienda. Un esempio tangibile di questo impegno è l’etichetta “iconica” Camboi, che rappresenta il desiderio di recuperare varietà autoctone preziose e celebrare la biodiversità in risposta al cambiamento climatico.