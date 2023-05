ChatGPT fa bocciare un’intera classe di studenti

Un professore ha bocciato più di metà della sua classe dopo che ChatGPT ha falsamente affermato di essere l’autore dei loro lavori, secondo quanto riportato da The Rolling Stone. Di conseguenza, l’università ha deciso di ritirare i loro diplomi. Il dottor Jared Mumm, professore di scienze agrarie e risorse naturali, ha inviato lunedì un’e-mail alla sua classe dell’ultimo anno, informando gli studenti che aveva utilizzato il bot di OpenAI, ChatGPT, per esaminare i loro recenti elaborati. Il suo intento era quello di determinare se qualcuno degli studenti avesse utilizzato il software per comporre i propri elaborati. Nell’e-mail, Mumm ha dichiarato: “Copio e incollo le vostre risposte in questo account“, sottolineando il suo approccio prima di affermare che ChatGPT avrebbe valutato se il contenuto proveniva dal programma. Dopo che un individuo di nome DearKick ha condiviso l’e-mail su Reddit, la storia ha rapidamente guadagnato attenzione. In un post successivo, DearKick ha rivelato che diversi studenti hanno contattato Mumm, presentando i Google Doc con la data e l’ora come prova per dimostrare che non si erano affidati a ChatGPT. Tuttavia, di fronte a questa prova del lavoro autentico degli studenti, il professore avrebbe risposto: “Non valuto le st*****e di AI“.

ChatGPT tra integrità e plagio nel mondo scolastico

Il problema sta nel fatto che ChatGPT non è stato specificamente progettato per rilevare se un testo è stato scritto dall’intelligenza artificiale. Al contrario, programmi dedicati come Winston AI e Content at Scale sono stati sviluppati appositamente per questo scopo. A differenza di questi sistemi specializzati, l’obiettivo principale di ChatGPT è quello di generare risposte testuali simili a quelle umane sulla base di un input dato, utilizzando una modellazione linguistica basata sull’intelligenza artificiale. L’università ha sottolineato che nessuno studente ha subito un fallimento o un impedimento alla laurea a causa della questione in questione. Inoltre, l’università ha sottolineato che il professore sta collaborando attivamente con gli studenti per determinare se ChatGPT o qualsiasi altro programma di intelligenza artificiale sia stato utilizzato nella creazione dei loro compiti. Il plagio è già una preoccupazione significativa per le scuole, e l’emergere di tecnologie di intelligenza artificiale come ChatGPT ha aggiunto una nuova dimensione a questo problema. La capacità di ChatGPT di generare testi simili a quelli umani ha il potenziale per consentire agli studenti di plagiare facilmente i contenuti senza una corretta attribuzione. Di conseguenza, le istituzioni scolastiche si trovano ad affrontare la sfida di sviluppare strategie e strumenti per rilevare e prevenire efficacemente il plagio, trovando un equilibrio tra lo sfruttamento della tecnologia AI e il mantenimento dell’integrità accademica. Nel tentativo di contrastare il plagio, alcune istituzioni stanno scegliendo di vietare completamente l’uso di software di intelligenza artificiale, come ChatGPT. Questa misura preventiva è stata adottata da un numero crescente di scuole, con l’obiettivo di sostenere l’integrità dei loro programmi educativi. Con l’attuazione di questi divieti, esse cercano di promuovere una cultura dell’onestà accademica e di garantire che gli studenti si impegnino in esperienze di apprendimento autentiche. Se da un lato l’utilizzo di software di intelligenza artificiale come ChatGPT solleva valide preoccupazioni, dall’altro presenta vantaggi significativi per le istituzioni scolastiche. Questi programmi possono automatizzare compiti come la valutazione, fornire feedback personalizzati e creare esperienze di apprendimento interattive, ottimizzando così l’efficienza e l’efficacia nel panorama educativo. Affrontando con attenzione i problemi e sfruttando i vantaggi, le scuole possono sfruttare il potenziale del software di intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza educativa complessiva.