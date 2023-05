New York non vieterà più agli studenti di usare ChatGPT

Il distretto scolastico di New York ha cancellato un precedente divieto contro ChatGPT, l’IA conversazione di OpenAI. Nel limite del buon senso, gli studenti potranno riprendere ad utilizzare l’IA.

Giovedì il cancelliere David Banks ha scritto un articolo di opinione pubblicato da Chalkbeat, annunciando che sebbene all’inizio di quest’anno il distretto scolastico abbia scelto di procedere inizialmente con “cautela” nei confronti dei programmi di intelligenza artificiale, ora lavoreranno per integrare tali programmi nel curriculum. Banks ha spiegato che il distretto ha consultato diversi esperti di tecnologia e educazione, in modo da trovare il miglior equilibrio tra l’utilizzo di questi nuovi strumenti e gli scopi della didattica. “Insegneremo agli studenti i vantaggi e gli svantaggi delle IA e dei sistemi di automazione”, ha detto.

“Il nostro Paese si trova difronte ad un cambiamento sociale guidato dall’intelligenza artificiale generativa”, ha scritto Banks. “Dobbiamo assicurarci che i benefici di questa tecnologia siano distribuiti in modo equo per evitare un ulteriore allargamento delle disuguaglianze socioeconomiche nel nostro paese”. Le scuole locali utilizzeranno alcuni strumenti e risorse didattiche sviluppati dal MIT. “Vogliamo incoraggiare tutte le scuole ad impegnare gli studenti in attività che esplorino come l’intelligenza artificiale abbia già influenzato le loro vite e le questioni più ampie che presenta alla nostra società”, ha aggiunto Banks