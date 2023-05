E’ nata l’app che ci salva dagli attacchi degli squali: previsione del rischio di attacchi con l’89% di precisione

Conosciuto come SafeWaters.AI, il programma mira a trasformare il modo in cui le persone interagiscono con l’oceano, prevedendo la probabilità di attacchi di squali con un tasso di precisione impressionante dell’89%. Si tratta di una soluzione innovativa che promette di rivoluzionare la sicurezza marina. SafeWaters.AI nasce dall’idea di un team di ingegneri e scienziati dei dati che hanno unito le loro competenze per sviluppare una previsione dei rischi in tempo reale. L’applicazione per gli attacchi di squali funziona utilizzando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale che analizzano una grande quantità di dati, tra cui i record storici di attacchi di squali, i modelli meteorologici marini e il comportamento generale degli squali. Per questo motivo, Evan, il fondatore di SafeWaters.AI, ha lanciato una pagina Kickstarter per chiedere donazioni. Promette che il progetto non comporta rischi. “L’unica sfida che abbiamo è raggiungere il nostro obiettivo di finanziamento“, ha spiegato.

L’app pensata per salvarci dagli squali e dalla distruzione degli ecosistemi

I fondi per l’applicazione contro gli attacchi degli squali serviranno a reperire un team di sviluppatori di applicazioni mobili altamente qualificati e a garantire che SafeWaters.AI venga riconosciuto come uno dei migliori programmi di sensibilizzazione sugli squali. Il denaro servirà anche a coprire i costi di gestione della GPU e della proprietà intellettuale. L’azienda si impegna inoltre a proteggere gli squali riducendo al minimo la probabilità di incontri indesiderati. Questo approccio garantisce la sicurezza delle persone e sostiene gli sforzi di conservazione degli squali riducendo il numero di squali uccisi in risposta agli attacchi. Inoltre, SafeWaters.AI si è impegnata a donare il 5% dei suoi profitti a iniziative volte a ripulire gli oceani. In questo modo, l’app per gli attacchi di squali contribuirà a preservare il fragile ecosistema del nostro pianeta. Gli attacchi di squali negli Stati Uniti sono relativamente rari, ma si verificano. Secondo l’International Shark Attack File, l’America ha registrato il maggior numero di morsi di squalo non provocati nel 2022, con 41 casi confermati. La Florida è storicamente in cima alle classifiche mondiali per numero di morsi di squalo. Questa tendenza è continuata nel 2022, con 16 casi che rappresentano il 39% del totale degli Stati Uniti e il 28% dei morsi non provocati in tutto il mondo. Altri Stati con una storia di attacchi di squali includono le Hawaii, la California e le Caroline, il che renderebbe l’app sugli attacchi di squali uno strumento utile. Nel 2021 sono stati documentati 28 morsi in Florida. Seguono sei alle Hawaii, tre in California, quattro in South Carolina, tre in North Carolina, due in Georgia e uno in Maryland. Sebbene negli ultimi tre decenni si sia registrato un aumento costante degli attacchi di squali a livello globale, è importante notare che questi incidenti sono ancora relativamente rari. Inoltre, solo poche specie sono responsabili della maggior parte degli attacchi all’uomo.