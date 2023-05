Anche Instagram lavora ad un’alternativa a Twitter: uscirà a giugno

Meta sta costruendo una propria piattaforma per sfidare Twitter. Dopo mesi di speculazioni, finalmente ci sono alcuni dettagli che accompagnano le voci, secondo l’esperta di marketing dei media digitali Lia Haberman.

Haberman afferma che l’applicazione è quasi completata e potrebbe essere lanciata già alla fine di giugno. Meta si sarebbe già incontrata con alcuni creatori di contenuti per discutere della piattaforma. Uno di questi creatori ha fornito a Haberman una serie di informazioni sull’app imminente, definendola una sorta di “Instagram per i tuoi pensieri“.

Instagram è la parola giusta, dato che l’intera piattaforma è stata costruita sulla base del popolare social network per la condivisione di foto. L’app decentralizzata funzionerà con gli stessi dati di Instagram: per accedere al nuovo servizio, gli utenti useranno lo stesso nome utente e password che utilizzano su Instagram.

L’utente sincronizzerà in automatico con la nuova piattaforma tutti i suoi follower attuali. Pseudonimo, biografia e via dicendo verranno sempre importati in automatico da Instagram. Come Bluesky, di cui vi abbiamo parlato oggi, e Mastodon, anche l’alternativa a Twitter di Instagram è un social decentralizzato. Supporterà anche il cross-posting: sarà possibile interagire con gli utenti di altre piattaforme, senza dover passare da un’app all’altra. Secondo diverse fonti, la lunghezza massima dei post è fissata a 500 caratteri: più di quanto permesso da Twitter, tanti quanti quelli di BlueSky, ma paradossalmente meno della lunghezza massima delle didascalie dei post pubblicati su Instagram.