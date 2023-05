The Lord of The Rings: Gollum, un video spiega com’è stato creato il personaggio del gioco

Daedalic Entertainment ha pubblicato un nuovo video in cui spiega come è stato creato il protagonista di The Lord of the Rings: Gollum.

Deadalic Entertainment ha pubblicato un nuovo video che spiega com’è stato creato il protagonista di The Lord of the Rings: Gollum e perché è stato scelto proprio di raccontare la sua storia all’interno del gioco. Gollum è un personaggio estremamente complesso e sfaccettato ed il team ammette di esserne rimasto affascinato, soprattutto per quanto concerne la sua doppia personalità. Infatti, è proprio su dualità che il team ha costruito l’intera esperienza di gioco. Gli sviluppatori, inoltre, hanno rivelato di aver lavorato accuratamente sul personaggio, pescando tanto dai materiali originali di Tolkien quanto dalla saga cinematografica di Peter Jackson. Vediamo il filmato:

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Lord of the Rings: Gollum è un action adventure con una forte componente stealth che racconterà la storia del personaggio prima degli eventi dei romanzi, dal suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura fino alla sua permanenza con gli Elfi di Bosco Atro. L’obiettivo del team è quello di rappresentare alcuni aspetti della vita e di uno dei personaggi più affascinanti dell’intero universo Tolkieniano con tanto di dialoghi a scelta multipla che andranno ad influenzare la personalità di Gollum.

The Lord of the Rings: Gollum sarà disponibile a partire dal 25 maggio 2023 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

