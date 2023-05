Mortal Kombat 1: preordine Amazon per Kollector’s e Premium Edition disponibile

Su Amazon è ora possibile fare il preordine di Mortal Kombat 1, sia in versione Kollector’s Edition che in versione Premium. Il prezzo per la Kollector’s è di 289,99€, mentre per la Premium Edition è di 109,99€. La data d’uscita è il 14 settembre 2023. Ecco i link per procedere al preordine del gioco:

Vi ricordiamo che questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Mortal Kombat 1 Premium Edition include la copia del gioco, il Kombat Pack, l’accesso anticipato al gioco il 14 settembre, e 1.250 cristalli di drago (valuta di gioco). Il Kombat Pack comprende una skin del personaggio di Johnny Cage, accesso anticipato a sei nuovi personaggi giocabili e cinque nuovi lottatori Kameo.

Mortal Kombat 1 Kollector’s Edition include, invece, il contenuto dell’edizione Premium, l’accesso anticipato, una statuetta di 41 cm di Liu Kang realizzata da COARSE, una skin di gioco per i personaggi ispirata a Liu Kang, tre stampe artistiche esclusive, una valigetta d’acciaio e 1.450 cristalli di drago aggiuntivi (2.700 complessivi).

