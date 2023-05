Indiana Jones: Harrison Ford definisce la sua performance a 80 anni una benedizione del suo corpo

Al Festival di Cannes 2023 sta per essere presentato anche il film Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Per questo motivo sulla croisette si è presentato anche Harrison Ford, che ha dichiarato di aver potuto lavorare ancora a 80 anni sul personaggio grazie al suo fisico, soprattutto per un momento in particolare.

Rispondendo ad una domanda riguardo una scena del film in cui compare senza maglietta, Harrison Ford ha dichiarato:

Sono stato benedetto con il mio corpo. Grazie per averlo notato.

E poi ha aggiunto sulla sua performance:

Volevo che si potesse completare il ciclo di Indiana Jones con il quinto film. Volevo che si vedesse il peso della vita sul personaggio, che fosse capace di reinventarsi, e che avesse una relazione che non fosse solo un flirt. Qui a Cannes sto ricevendo tanto calore del pubblico, ed è una cosa che mi fa sentire molto bene.

Ed ancora Ford ha dichiarato sulle scene in cui recita in versione giovane:

Non è una magia di Photoshop. Quello era il mio look di 35 anni fa. Fino a quando non sei supportato dalla storia può risultare come solo un giochetto, ma in questo caso è stata utilizzata in maniera attenta. E ne sono contento.

Ricordiamo che Indiana Jones e il Quadrante del Destino uscirà al cinema il 28 giugno.