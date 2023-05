Il Gladiatore 2: Barry Keoghan esce dal cast

L'interprete Barry Keoghan non farà parte del cast de Il Gladiatore 2. La produzione è già alla ricerca di un altro attore per il ruolo di Geta.

Dopo aver aggiunto nomi piuttosto importanti al cast, il progetto cinematografico Il Gladiatore 2 perde uno dei suoi protagonisti: Barry Keoghan non farà parte del progetto. Sembra che le motivazioni siano da trovarsi negli impegni dell’attore, che non riusciranno a far combaciare le cose con la produzione de Il Gladiatore 2.

La parte che avrebbe dovuto interpretare Barry Keoghan ne Il Gladiatore 2 era quella dell’imperatore Geta. C’era curiosità attorno al suo nome, considerando che stiamo parlando dell’interprete di Joker nella saga di Batman con Robert Pattinson protagonista.

Al suo posto potrebbe esserci Fred Hechinger, che sarebbe in trattative per vestire i panni del personaggio. Ricordiamo che Geta è una figura realmente esistita nella storia romana, considerando che è vissuto tra il 189 ed il 211 D.C., e dal nome completo Publio Settimio Geta. Fu co-imperatore assieme al fratello Caracalla, che però lo fece uccidere ordinandone anche la damnatio memoriae.

Il protagonista de Il Gladiatore sarà Paul Mescal, e ad affiancarlo ci saranno anche Denzel Washington e Pedro Pascal.