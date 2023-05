Futurama: il teaser della serie revival

Vi proponiamo il teaser trailer della serie revival di Futurama, appuntamento che negli Stati Uniti arriverà su Hulu dal 24 luglio, mentre in Italia i nuovi episodi si potranno vedere sulla piattaforma streaming Disney+.

Ecco il filmato.

Nel breve video possiamo comunque dare una prima occhiata a Fry, Leela, Bender, ed al loro gruppo di amici. Il revival avrà dieci episodi che verranno distribuiti settimanalmente, mentre altri dieci saranno proposti in una data che non è ancora stata definita.

Il revival di Futurama che verrà proposto durante questo periodo estivo segnerà l’undicesima stagione del cartone animato ideato da Matt Groening.

Futurama è una serie andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su FOX dal 1999 al 2003, che è poi tornata nel 2007 con quattro film direct-to-DVD, successivamente trasmessi come episodi di 30 minuti su Comedy Central. Sulla base del loro successo, Comedy Central ha ordinato nuove stagioni della serie che ha fatto ritorno in televisione nel giugno 2010.